預約深山裡的賞花秘境 櫻花、麝香木、福爾摩沙白櫻！5大夢幻花海這時間最美

Photo Credits：heapin963、dalin209

想在 2026 丙午馬年開春就拍出與眾不同的走春美照？比起市區的人擠人，藏身山林深處的「視覺系花海」才是內行人的首選！今年除了粉嫩櫻花依舊搶眼，神祕的「紫色麝香木」與純淨的「福爾摩沙白櫻」也將在 2 月陸續爆發。

【5大夢幻花海】

阿本農場

瑰蜜甜心玫瑰園

寒溪呢森林人文叡地

福壽山千櫻園

司馬庫斯

阿本農場/櫻花已開

Photo Credits： vivian06041、_a.raw_、garboodiary

位於海拔900多公尺高郡坑二部半山腰上的阿本農場，雖然位置較偏僻，但卻反而讓人有種脫離塵囂、前進世外桃源的感受。農場不只免費開放，主人家今年還特別種植了波斯菊與油菜花，紅、黃、白、藍的色彩層次，讓旅人相機、手機裡充滿最美的回憶。

地址：南投縣水里鄉一廍路與二廍路

瑰蜜甜心玫瑰園/221開園，麝香木美景

Photo Credits：molly888666、_a.raw_、a836024、qi_hui_lin、qqsweet1982

南投瑰麗甜心玫瑰園，除了種植玫瑰、九重葛，還在山坡地種植了近千坪的麝香木，全區盛開時，夢幻紫粉色密披茸毛形成的粉色山丘，仙氣爆表，恰巧有一株鮮黃色風鈴木盛開，點綴畫面中的顯目焦點，2026年開園時間為2月21日，一直持續到3月25日，錯過就要再等一年喔！

地址：南投縣中寮鄉頂城巷39號

交通資訊：斗六車站搭公車 7101、7103、7104 至鎮東宮下車後，步行前往

寒溪呢森林人文叡地/福爾摩沙白櫻2月中盛開

Photo Credits： killer612060、heapin963、ting__1、tsotso_1206

寒溪呢森林人文叡地位於嘉義梅山鄉太和村，是一座私人園區，種植少見、樹齡高達數十年的原生種台灣白櫻-霧社白櫻；還有福爾摩沙白櫻、緋寒櫻花、富士櫻、吉野櫻，為期長達三個月的時間，接續綻放，用柔美色調為春天譜出一首優美的花旋律。盛開時為園區帶來雪白一片的絕景，搭配園區裡以陣圖呈現的虹橋、太極亭等建築，再襯著層疊山巒與氤氳雲海，美得像幅山水畫。高雅、潔靜、仙氣滿滿，眼球、相機得到美的景象，韓團女星、台灣女孩周子瑜也二度前來賞花呢!

地址：嘉義縣梅山鄉太和村社後坪2附11號

電話：05 266 1507

門票與即時花況：寒溪呢官方網站

福壽山千櫻園/2月中盛開

Photo Credits：dalin209、517_hsuan、larosee25、 heapin963、lyxingyingxie

位於中部的福壽山農場，是台灣高海拔三大農場之一，農場內的千壽園擁有占地八公頃、種植有六千多株櫻花，多元不同品種的櫻花在不同期間綻放，讓整個賞花期甚至可以到三月底，景色綺麗壯觀 ! 壽山農場內有露營區可以紮營，近年也很受歡迎，在山林與櫻花環繞之間，堪稱仙境。搭配園區內電塔、草園，不妨挑選富休閒感的小洋裝，來場日系櫻花野餐。

地址：台中市和平區福壽路

交通資訊：提供多地出發公車資訊，請點擊前往官網查詢

司馬庫斯/2月下旬盛開

Photo Credits： betty835920、a836024、bb211019、lucialin902

台灣最深山的原住民部落，因交通不便捷，是全台最後通電的一個部落，也造就它的隱世與神祕，又被稱為 「上帝的部落」、「黑色部落」。沒有水泥，只有森林；隱身山林雲霧之間，體驗泰雅文化和巨木群風光。由於司馬庫斯海拔較高，目前僅開花1成，2月下旬才會進入滿開。

地址：新竹縣尖石鄉玉峰村14鄰司馬庫斯2號

提醒：實際花況依天候因素而異。

撰稿者/ 海的那編