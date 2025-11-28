預約組裝家具被設局？ 夫妻被關車庫逼簽60萬本票

事件發生在屏東恆春，據了解，這對洪姓夫妻經營網路接案組裝家具的服務。（圖／TVBS）

台中一對夫妻控訴，從網路接案幫忙到府組裝視聽室的茶几，結果開車南下到恆春，卻突然遭多人圍堵軟禁，對方指控他們付了錢沒收到貨，根本是詐欺，逼夫妻簽60萬本票，過程中，趁機撥打110求助警方才脫困。

事件發生在屏東恆春，據了解，這對洪姓夫妻經營網路接案組裝家具的服務。（圖／TVBS）

事件發生在屏東恆春，據了解，這對洪姓夫妻經營網路接案組裝家具的服務。11月25日晚上，他們依約前往恆春為客戶安裝視聽室的茶几，卻遭到多人圍堵並被軟禁在車庫內。洪先生表示，當時至少有六七個人將他圍起來，這些人聲稱已經付款購買家具卻沒收到貨，指控他們涉及詐欺。洪先生解釋說：「我跟他說我沒有賣你家具，他給我兩條路，第一你現在拿出60萬，第二條沒關係，恆春的刑警我都很熟，你這個賣東西沒交貨的，你這是詐欺。」

11月25日晚上，他們依約前往恆春為客戶安裝視聽室的茶几，卻遭到多人圍堵並被軟禁在車庫內。（圖／TVBS）

洪先生對整個情況感到非常困惑，他強調：「買賣糾紛，他跟我說什麼買東西，這個我根本不知道有這件事啊。」在被軟禁期間，洪姓夫妻成功撥打110報警求助。警方到達現場時，車庫內只剩下洪姓夫妻，而涉案人士已全數逃離。警方在附近找到兩名可疑男子，這些人宣稱只是路過，與事件無關，但洪先生表示這兩人當時也在車庫內，應是共犯。

洪先生表示，當時至少有六七個人將他圍起來，對方指控他們付了錢沒收到貨，根本是詐欺，逼夫妻簽60萬本票，過程中，趁機撥打110求助警方才脫困。（圖／TVBS）

當警方詢問洪姓夫妻是否要報案時，他們當時因害怕而未明確表態，只請求警方護送他們離開現場。恆春分局偵查隊副隊長林文謙表示，雖然當事人表示不需報案，但分局仍積極調閱監視器，目前已掌握相關人等，正在擴大偵辦中。

整起案件存在諸多疑點，一方面洪姓夫妻表示不需報案，另一方面涉案人士在警方到達前就已逃離，顯示此事可能不只是單純的買賣糾紛，背後或許隱藏更複雜的情況。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

