預約賞屋送多功能布巾 永慶房屋歡樂聖誕布巾組限時贈送

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

聖誕節就是需要一些可愛暖心的小物，為生活增添歡樂氣氛。永慶房屋推出超可愛的聖誕造型多功能布巾，不僅能掛在聖誕樹上作為裝飾，也能化身為擦手巾、杯墊等日常小物，為生活增添趣味與便利。本月19日至28日到永慶直營門市預約賞屋，即可獲得「歡樂聖誕布巾組」，數量有限，送完為止

永慶房屋歡樂聖誕布巾組有聖誕老人與歡樂馴鹿兩種造型，不僅可愛，還具備吸水、柔軟的特性，設計多用途，可掛在聖誕樹上作為裝飾，也可放在書桌或廚房，當作杯墊、擦手巾等日常用品使用。永慶房屋業管部協理陳賜傑表示：想到聖誕節，多數人會聯想到聖誕樹與聖誕老人，因此特別推出聖誕圖案的多功能布巾，不僅能妝點居家空間，也可作為日常生活用品使用，讓生活中處處感受到溫暖的節日氛圍。

許多人期盼能擁有一個家，與家人一同打造舒適的居住空間。隨著聖誕節與歲末將至，永慶房屋推出聖誕節預約賞屋活動，19日至28日期間完成預約賞屋，即可獲得限量「歡樂聖誕布巾組」，為未來的家增添歡樂與聖誕儀式感。為了幫助民眾更高效率地找到理想居所，永慶房屋運用AI科技優化找房流程。

永慶房屋表示，只要加入永慶LINE官方帳號，點選「永慶AI找房」功能，以最自然的口語說出購屋需求，就能由永慶AI 推薦符合條件的房屋。此外，還有多種AI工具，想了解室內原始樣貌，可一鍵「AI清空」將家具雜物淨空；若想預覽裝潢效果，則可透過「AI煥裝」查看示意效果。想快速掌握物件特色，「AI導覽」能自動生成約1分鐘影音，介紹房屋屋況及周邊環境。若看中喜歡的物件，只需開啟「線上問」，即可直接聯繫經紀人員安排實際看屋，讓賞屋過程既便利又省時。

秉持「社區好鄰居」的服務精神，永慶房屋贊助各項大大小小的鄰里、社區活動，今年已協助雙北市舉辦超過200場的聖誕活動，全年度則累計協助超過3.5萬場活動。陳賜傑分享，除了提供專業買賣屋服務，也積極投入社區、鄰里活動，回饋在地。贊助單位活動帳篷、物資及出動人力，與居民在活動中開心互動，注入滿滿的歡笑與正能量。未來永慶持續深耕社區，期望透過活動加深社區居民凝聚力，讓每個人都能感受到溫暖與關懷。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

