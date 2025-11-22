「預製菜」信任危機 陸連鎖燒臘「現做」突圍
大陸餐飲市場競爭激烈，許多店家為了提高效率而採用預製菜模式，然而隨著消費者對健康與新鮮度的重視，一家深圳粵式燒臘連鎖店「余百年」選擇逆勢而行，堅持百家分店每日現做。三位不到40歲的年輕創業夥伴打破了餐飲界快節奏的慣例，以現燒燒臘贏得消費者信任，在講求速度的市場中開創出獨特的經營之路，展現了對傳統美食品質的堅持與創新。
隨著大陸消費者越來越注重健康，對食品是否為預製菜的審查也變得更加嚴格。這種趨勢讓那些成本較高但堅持現做的餐廳重新獲得市場青睞。余百年的經營模式是將新鮮食材從中央廚房配送到各家門店，然後在現場進行清洗、處理，並以炭火直燒，嚴格掌控火候。余百年區域經理李伯棟表示，他們燒好的肉品會放置約20分鐘左右，讓其稍微冷卻後再切，若立即切割，肉品內部溫度過高會導致收縮，使汁水流失。
在大陸競爭激烈的餐飲市場中，燒臘這種需要精確掌握火候、經驗和時間的美食，要做到大規模連鎖且每日現做確實不容易，必然會增加更多成本。
余百年聯合創始人劉海輪強調，市面上大多數店家採用配送形式，沒有在門市現場燒製，而他們正是抓住了這個差異點。大陸餐飲外送市場追求速度和服務，導致許多店家不得不採用預製菜，只需加熱就能出餐。
余百年一開始決定以「堅持現燒」作為品牌差異化策略時，曾經面臨不少挑戰。劉海輪回憶道，當初宣稱「現燒不隔夜」時，幾乎沒有人相信。他們將每天賣不完的食品送給清潔工人和外送員，久而久之，這些人才逐漸認同他們確實堅持不隔夜的原則。這三位年齡都不超過40歲的年輕創辦人，成功顛覆了「快節奏等於犧牲新鮮度」的刻板印象，在競爭激烈、講求速度的餐飲市場中，開創出屬於自己的成功之路。
