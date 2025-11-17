預見娛樂全新VTuber女團ælis出道 邀你化身愛麗絲，一同踏入奇幻仙境

▲由左到右分別是珮蕾、茶帽瑪緹、睏睏幽昵、梅奧奧 （圖源：預見娛樂）

預見娛樂 全新女團ælis將於11月28日至12月1日陸續展開初配信，此前已於10月20日釋出 宣傳PV ，期望帶領觀眾踏進屬於她們的國度。

在夢與現實交會的門後，ælis的故事即將展開。《愛麗絲夢遊仙境》中活躍的角色們，化作虛擬偶像，於現代世界再次綻放光芒。四位來自仙境的少女—— 茶帽瑪緹Chamamatti 、 珮蕾Pele 、 睏睏幽昵 Yawnii 與 梅奧奧 Meouo ——邀請觀眾化身愛麗絲，一同走進屬於她們的奇幻世界。

廣告 廣告

這次推出的團體 ælis 是由四位風格獨特女孩們組成，分別有：愛笑又親切、像鄰家姊姊般陪伴觀眾的「 茶帽瑪緹Chamamatti 」；帶著雌小鬼氣息、總愛惡作劇帶來驚喜的「 珮蕾Pele 」；歌聲療癒可愛、天然又慢半拍的「 睏睏幽昵 Yawnii 」；思維獨特、喜歡探討哲學與冷門遊戲的「 梅奧奧 Meouo 」。

茶帽瑪緹 Chamamatti（圖源：預見娛樂）

。茶帽瑪緹 Chamamatti

珮蕾 Pele（圖源：預見娛樂）

。 珮蕾 Pele

睏睏幽昵 Yawnii（圖源：預見娛樂）

。 睏睏幽昵 Yawnii

梅奧奧 Meouo（圖源：預見娛樂）

。梅奧奧 Meouo

預見娛樂為魔競娛樂旗下專責VTuber企劃的子公司。母公司魔競娛樂為台灣老牌實況經紀公司，長年深耕數位娛樂產業，2022年起正式投入VTuber市場，致力於打造在地創作者的舞台。憑藉豐富的經紀經驗與創意製作能量，預見娛樂目前已是台灣VTuber藝人數量最多的經紀公司。今年推出ælis後，預見娛樂也將持續拓展舞台版圖，攜手旗下藝人開創多元虛擬娛樂新時代。

這次 預見娛樂 即將推出的新人女團ælis，每位成員都有各自不同的特點，來自仙境的她們又會為觀眾們帶來怎樣的全新體驗呢？

2025年11月28日起，仙境的大門即將開啟，誠摯邀請每一位觀眾化身愛麗絲，與ælis共譜新的故事。