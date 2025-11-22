預言中日衝突最後結果！翁履中示警「中國真實目的」：還會更嚴重

日本首相高市早苗「台灣有事」發言引起中國不滿，在日方重申立場不變、無意撤回相關言論後，中國在黃海大動作軍演的同時，暫停日本水產品進口，施壓意圖明顯；對此旅美教授翁履中強調，中國與日本之間「不會有戰爭」，但中國這次壓力測試的目的相當明確，翁履中推測，這次的中日衝突還會再更嚴重。

翁履中透過YouTube直播分析，中日如今的緊繃狀態就是一次明顯的「膽小鬼遊戲（Chicken game）」；翁履中指出，在美國不介入的情況下，中日雙方領袖「往後退」反而會掀起內部質疑，只能硬碰硬對決。

廣告 廣告

「不會有戰爭」，翁履中強調，這就是一次非典型、非戰爭型的壓力測試，雖然不會到軍事衝突的狀態，但無論是貿易、外交都可能成為測試手段。翁履中也指出，這次是日本給了中國一次「全面性演練」的機會、並非由中方開啟，因此中國會在雙方關係緩和前，拿出更多壓力值做測試；翁履中推測，這一次的衝突還會更加嚴重。

精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題

本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。

國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽

更多風傳媒報導

