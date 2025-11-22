預言中日衝突最後結果！翁履中示警「中國真實目的」：還會更嚴重
日本首相高市早苗「台灣有事」發言引起中國不滿，在日方重申立場不變、無意撤回相關言論後，中國在黃海大動作軍演的同時，暫停日本水產品進口，施壓意圖明顯；對此旅美教授翁履中強調，中國與日本之間「不會有戰爭」，但中國這次壓力測試的目的相當明確，翁履中推測，這次的中日衝突還會再更嚴重。
翁履中透過YouTube直播分析，中日如今的緊繃狀態就是一次明顯的「膽小鬼遊戲（Chicken game）」；翁履中指出，在美國不介入的情況下，中日雙方領袖「往後退」反而會掀起內部質疑，只能硬碰硬對決。
「不會有戰爭」，翁履中強調，這就是一次非典型、非戰爭型的壓力測試，雖然不會到軍事衝突的狀態，但無論是貿易、外交都可能成為測試手段。翁履中也指出，這次是日本給了中國一次「全面性演練」的機會、並非由中方開啟，因此中國會在雙方關係緩和前，拿出更多壓力值做測試；翁履中推測，這一次的衝突還會更加嚴重。
精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題
本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。
國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽
更多風傳媒報導
其他人也在看
日本一戳中國就暴怒 台灣嗆爆就沒事？網揭1原因笑了：習近平怕慘
日本首相高市早苗對「台灣有事」表態，讓中國氣得祭出報復手段，例如發布日本旅遊警示，甚至以「放射線檢驗不充分」當作理由由，停止日本水產品進口。被踩到紅線，中國官方動作很大，不過有網友表示，台灣更狠，直接說中國是敵對勢力，可是對岸卻沒什麼動作，讓他笑說「是台灣引戰功力太差嗎」。對此，網友直指1原因，表示「其實對中國來說，台灣和日本差多了！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中日緊張升溫！池田清彥警告日本「一旦與中國開戰必敗無疑」
[Newtalk新聞] 日本知名生物學者、早稻田大學名譽教授池田清彥於 22 日在社群平台（X）提出警告，表示若日本因首相高市早苗的強硬發言而與中國爆發衝突，日本將在戰爭與經貿兩方面陷入危機。他強調，一旦停止貿易往來，日本將面臨嚴重麻煩，而若真的開戰，日本更是「必敗無疑」。 日本首相高市早苗近日針對「台灣有事」的強硬言論引發外界議論，對此，池田清彥公開表態，直指若日本與中國關係持續惡化，不但貿易將面臨中斷風險，甚至可能因衝突升級而造成無法承擔的後果。他在社群平台 X 上強調，停止與中國的貿易，日本「將面臨相當大的麻煩」，而一旦爆發戰爭，日本更是「必敗無疑」。 日本首相高市早苗近日針對「台灣有事」的強硬言論引發外界議論。 圖：翻攝陸網/人民網（資料照片） 池田表示，日本當前的問題在於如何避免這兩種災難同時發生，他指出，中國與日本若撕破臉「沒有任何好處」，因此唯一解法，就是放下高姿態與意氣之爭，以堅韌與持續性的談判方式來維持局勢穩定，他強調這並非退讓，而是一種能確保國家利益的必要策略。 事實上，池田在 16 日便對高市早苗的發言提出質疑，他批評高市以強硬表態博取網路右翼掌聲，沉迷於短暫快感新頭殼 ・ 9 小時前
中國封殺日水產惹火！日學者籲3招反制 「最狠一招」台灣成關鍵籌碼
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導日本首相高市早苗因表態「台灣有事」言論，引發中日外交危機，中國不僅斥日本「粗暴干涉內政」，更呼籲國人不要前往日本旅...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
台灣跟日本以前沒這麼好！他憶14年前這一事：震驚了日本人
日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，日本《共同社》19日報導，中國政府已向日本政府通報暫停進口日本水產品。總統賴清德昨（20）日午間貼出午餐照，是壽司還有味噌湯，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝，照片引發廣大迴響。資深媒體人黃暐瀚就談到「其實，台灣跟日本以前也沒現在這麼好」，關鍵轉折點就是在「2011年311大地震」以及「安倍晉三上台」之後。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中國駐日使館引《聯合國憲章》嗆「有權直接對日動武」 網揪1關鍵打臉
日本首相高市早苗「台灣有事」發言引發中國強烈反彈，中方隨即祭出多項反制手段，繼呼籲民眾勿前往日本旅遊後，19日再宣佈暫停日本水產，中國駐日大使館也引述《聯合國憲章》的敵國條款，暗示若日本實施侵略的任何步驟，中國有權直接對日本採取軍事行動，不用安理會授權。不過，一篇貼文卻慘遭美、日、台網友洗版打臉。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
「台灣有事」答詢引中國強烈反彈、經濟施壓...高市早苗再強調：政府立場一貫
高市早苗強調，政府對於「存亡危機事態」的立場也沒有改變...放言 Fount Media ・ 8 小時前
中國學者：中日爭端會平息 但亞太格局已改
（中央社記者張淑伶上海22日電）中國要求日本首相高市早苗撤回有關「台灣有事」的言論，對日抗議擺出高姿態。中國學者指出，此次爭端最終可能以逐漸淡化、各自解釋收場，但亞太缺乏穩定的戰略結構和可靠的安全對話機制，未來兩國仍會有衝突。中央社 ・ 7 小時前
日男星公開挺高市早苗！「我們首相超棒」網友秒跟讚
日男星公開挺高市早苗！「我們首相超棒」網友秒跟讚EBC東森娛樂 ・ 1 天前
北京禁日本水產品 北海道業者老神在在「其實沒那麼困擾」
日本首相高市早苗月初在國會答詢的「台灣有事」發言，引發中國不滿並採取一連串抵制行動，包括19日宣布暫停日本水產品進口手續。日本扇貝（俗稱帆立貝）業者老神在在，表示「不會覺得困擾」。太報 ・ 3 小時前
解放軍黃海演習突延長8天 帥化民曝日本可能最慘結局
大陸11月17日起在黃海中部海域進行3天的實彈射擊演習後，又宣布自18日至25日在黃海南部部分區域持續實彈演訓，將演習時間延長8天。對此，退將帥化民分析，大陸短期內不至於立即開戰，但若大陸、俄羅斯、北韓與南韓四方在外交上形成連動，後續可能對日本形成「多點壓力」，使東京面臨更艱難的戰略局面。中天新聞網 ・ 1 天前
高市早苗掀中日震盪！旅日網紅揭扎心事實
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗有關「台灣有事」、「集體自衛權」的言論，激起北京強烈不滿，中日關係持續緊張，至今未見緩和。經常針砭時政民生、曾在中國微博坐擁800萬粉絲的科普網紅李汀直言，雖...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
日本住宿狂降價！旅日達人點名「3大熱區」一票人點頭
生活中心／張予柔報導日本首相高市早苗近期在國會表態「台灣有事就是日本有事」，此言論不僅引發中日關係緊張，也在旅遊市場掀起波瀾。中國政府先呼籲民眾勿赴日旅遊，導致多數旅行團及自由行旅客退訂行程，又宣布暫停進口日本水產品，這也讓台灣網友注意到，日本部分地區的住宿價格出現波動。對此，旅日達人林氏璧也分析了價格下滑的原因。民視 ・ 6 小時前
高市首相對台海局勢升溫表示憂慮 完全合情理 IPAC：「台灣的安全 就是全球的安全」
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前在發表「台灣有事論」，暗示不排除動用自衛隊介入台海衝突，引發中國強烈不滿，中國駐大阪總領事薛劍更以「砍下骯髒頭顱」譏諷高市早苗。對此，對中政策跨國議會聯盟（IPAC）昨（20）日也發表聲明，譴責薛劍的發言，並表示此舉凸顯北京近年在全球各地一再破壞外交規範的趨勢。 本月7日，日本眾議院預算委員會進行首相質詢與答辯會議，在野立憲民主黨議員岡田克也詢問高市早苗有關可能的台灣發生「緊急事態」。高市以首相身份表示，如果台灣發生可能構成日本的「存亡危機事態」，那麼日本自衛隊可藉由集體自衛權行使，動用武力介入台海衝突。 針對高市發言，北京當局接連幾天透過各種方式表示不滿。一方面召回中國駐日大使，另一方面透過各種宣傳管道暗示，日本若介入台海衝突，恐對日本本土發生嚴重的後果。除此之外，中國駐大阪總領事館總領事薛劍也在社群平台X發文表示，對於擅自闖入的骯髒頭顱，要毫不猶豫砍掉，用此發言暗批高市早苗，而該發言也加劇中日關係的緊張。 IPAC在社群平台X發布多語聲明，強烈譴責中國駐大阪總領事向高市首相發表威脅性言論。此類帶有恐嚇意味的言論完全不可接受，並凸顯北京近年新頭殼 ・ 1 天前
通告聯合國！陸：如日本武力介入台海將行使聯合國憲章自衛權
大陸常駐聯合國代表傅聰21日致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）就日本首相高市早苗「台灣有事」論闡明北京立場。傅聰表示，如果日本武力介入台海局勢，將構成侵略行為，大陸將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中天新聞網 ・ 11 小時前
中共取消赴日！中國人見「退票逾50萬張」忍不住照飛
國際中心／李明融報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」說法後，立刻引發中共強烈反彈，陸續祭出對日多項反制措施，包括發布赴日旅遊警示、禁止日本水產進口等。然而，反制效果似乎有限，儘管從15日起，中國航空公司已有逾50萬張飛往日本的機票遭取消，但反而讓不少中國人趁著這波機票降價、遊客人潮銳減的機會照常飛往日本。有網友分享，在日本大阪街頭儘管遊客數量不少，但整體氛圍平穩，與官方緊張的定調形成強烈反差。民視 ・ 1 天前
注意！ 日研究民眾具「5大特徵」最容易得流感
日本、台灣近期都遭受流感肆虐，除了打疫苗預防，日本京都大學、弘前大學共同研究也整理出有「5大特徵」的人，容易得到流感。鏡報 ・ 1 天前
中國就高市早苗「台灣有事說」 致函聯合國闡明立場
（中央社台北22日電）日本首相高市早苗在國會的「台灣有事」答詢引發中國強烈反彈。中國常駐聯合國代表傅聰致函聯合國秘書長古特瑞斯闡明中國政府的立場，並指中方會堅決行使「聯合國憲章」和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。中央社 ・ 11 小時前
畫面曝光！大陸官媒公布 共機高空驅離菲律賓飛機
菲律賓漁業和水產資源局公務飛機日前攜帶記者，再次赴黃岩島附近，大陸央視新媒體「玉淵譚天」22日發布影片稱，遭到共機高空依...聯合新聞網 ・ 1 小時前
陸客赴日急凍…池袋街頭「空無一人」？台旅遊達人揭真相
日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中日關係危機，導致陸客赴日旅遊急凍，有日本網友po出東京知名鬧區池袋街頭，竟空空蕩蕩，引發熱議，有旅遊達人透露，此為「西口」，平日人潮本就不算太多。中天新聞網 ・ 1 天前
旗山造勢湧萬人！林岱樺稱「民調第一」遭政治追殺 盼公平競爭
民進黨立委林岱樺今（22日）在高雄旗山舉辦第二場大型造勢活動，現場湧入2萬人參加，她在台上強調，自己將過去25年的青春奉獻給高雄，卻只因「民調第一」就被政治追殺，現在只求公平競爭，希望鄉親能在初選民調上給予支持。同時，林岱樺也承諾，若當選高雄市長，將重罰非法掩埋，解決廢棄物非法傾倒的問題。鏡新聞 ・ 42 分鐘前