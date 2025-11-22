預言中日關係「持續升溫」開戰機率曝 學者建議台灣可做1事

國際中心／游舒婷報導

日本首相高市早苗近日在國會的「台灣有事」相關答詢，引發北京強烈不滿，中國祭出暫停日本水產品進口的反制手法，中日關係持續緊繃。旅居美國的學者翁履中分析，這場風波背後其實是一場「非軍事型的極限壓力測試」，在缺乏外力介入的情況下，中日雙方都不會退讓，緊張情緒恐怕還會再升溫一段時間，而台灣可以在這時機做一事。

旅美學者分析，中日之間的情勢可能會持續升溫。（示意圖／pexels）

翁履中在直播中指出，北京以核廢水為由祭出貿易限制，雖然包裝成食品安全考量，但政治意涵濃厚，「這毫無疑問是報復」。他認為，此舉象徵中國啟動一場「非典型競爭演練」，在不動用軍事手段的前提下，測試利用經濟懲罰、外交強硬表態等方式，能對日本造成多大壓力。

他形容，中國與日本目前正陷入一場「膽小鬼遊戲」（Chicken Game），如果美國不介入，雙方很可能持續向前踩油門、誰都不願先轉彎，因此在情勢出現緩和之前，預料中國還會陸續端出更多施壓工具。

中日關係恐持續冷凍 開戰機率曝光

若雙方都不退會如何發展？翁履中分析，對中國而言，既然機會出現，就會視為一次完整的「對日施壓演習」，因此這次對抗，他預期規模與程度可能比外界預期更激烈，但仍在「非戰爭」範圍之內。

在中日對峙升溫之際，外界也關注這是否牽動台灣。翁履中提醒，台灣在情緒上容易因日本受到壓迫而表態支持，但政治人物若只喊「站在日本這邊」，卻沒有相應政策或措施，恐流於象徵性宣示，他認為這個敏感時刻，政治人物應多一點冷靜、少一點表演。

他建議，面對區域緊張，台灣更應把重心放在自身經濟發展與實力累積，在外交與安全合作上可持續與日本保持緊密聯繫，但在對外敘事上應保留彈性與空間，才對台灣有利。

