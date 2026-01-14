預言北宜高鐵恐淪無用「盲腸線」！張景森揭最大設計錯誤：愚蠢且不科學

近日高鐵延伸宜蘭問題再度引發討論，國發會2025年12月審議通過綜合規劃，並送行政院核定，但遭質疑經費過高且效率低。對此，前行政院政務委員張景森在風傳媒節目《下班瀚你聊》中指出，新北宜鐵路方案相比植鐵方案，多繞了將近10、20公里，要想縮短宜蘭到台北的交通時間，真正要縮短的是路線距離，「避開集水區是個非常愚蠢且不科學的概念」，增加諸多紛擾和數千億經費，政府就是在躲避一個「不是問題的問題」，造成後面一連串的錯誤。

張景森表示，宜蘭到台北交通困難的主因為雪山山脈，起初建設的鐵路路線彎繞、耗時長，而後建設國道五號後效率改善，但也因此產生塞車問題，所以勢必需要鐵路系統。當初宜蘭地方人士提出1號鐵路方案，從頭城連接南港，沿著國道五號建設，照當時的估計，此路線交通時間僅需要約30分鐘。

不過，1號方案因經過翡翠水庫集水區，對大台北地區用水影響大而遭否絕。張景森對此指出，1號方案是被「誤殺」的方案，被否決的理由相當草率。集水區是雨水匯集於水庫的區域，而翡翠水庫集水區內不只有國道五號，還有許多產業道路和房屋，過去國道五號的環評都已通過，建設鐵路自然不會有問題，鐵路的孔徑很小，對環境的影響絕對小相當多，既然國道五號都可以通過環評，為何鐵路無法？

張景森說，當年國道五號的興建過程長，碰到許多工程困難，使得環保人士憂心忡忡，還有部分宜蘭人認為國道五號對宜蘭沒有好處，以至於2006年通車後，環保人士對於新的鐵路方案非常遲疑，政府對此也沒信心。

張景森表示，2006年國道五號通車後不久，北宜直鐵1號方案提出，那一屆是歷史上最有名、最極端的環評委員會，當時提出的質疑在建設國道五號時都曾遇過，且都已解決，問題根本不存在，但環評委員仍然否決，不過允許另提替代方案。2008年國民黨重返執政，規劃繞過集水區的2號路線方案，但「直鐵便彎鐵」，且僅比原先鐵路節省10分鐘時間，因此不受到宜蘭人歡迎。

張景森提到，他2014年曾向時任台北市長柯文哲諫言，當時距離2006年已接近10年，根據這些年的監測資料觀察，生態系統並無任何惡化，水質更比國道五號通車前更好，因為高速公路取代了北宜公路，減少汽車和開發帶來的傷害，由此可見一個工程對環境的衝擊，應要從系統性觀察，不能只單看挖山洞；柯文哲聽後也表示，可以重新考慮支持直線鐵路方案。

張景森表示，他從未反對宜蘭蓋高鐵，但若只單做宜蘭到台北一段，距離過短，高鐵系統不合適，且沒有做可行性研究就先建北宜示範段的話，未來可能的結果，就是變成一條無用的「盲腸線」。

張景森強調，支持環島鐵路的構想，但不贊成直接立一個條例執行，應根據此構想進行可行性研究，再做詳細的策略性與綜合規劃。北宜鐵路計畫經費高達4000億，所以一定要經過程序，現在當前要解決的問題是恢復直線鐵路，才能馬上解決宜蘭的交通問題，也預留了長期發展的空間。

