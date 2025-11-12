預言北市颱風假翻車 台大生宣布發雞排、珍奶時間

近日鳳凰颱風襲台，一名自稱台灣大學大氣系學生的網友日前在臉書社團發出祭品文，預測台北市12日至14日至少會放2天颱風假，若沒放假就請大家吃雞排、喝珍奶，結果北市一天都沒放，網友紛紛朝聖卡位。該名網友昨（11日）深夜表示會兌現承諾，宣布周日（16日）中午將在台大校園內發放300份雞排和珍奶。

原PO日前在臉書社團「黑特帝大」匿名投稿，預測11月12日至14日台北市至少放2天颱風假，還說少一天就請100份雞排和波霸奶茶，若都沒放假就請300份。

昨天鳳凰路徑一路南修，中央氣象署預估颱風中心今傍晚登陸屏東地區，深夜從台東出海，強度持續減弱。今上午陸警範圍包括雲林以南、南投、恆春半島及澎湖；苗栗以南、宜蘭、花東部分鄉鎮及澎湖停班課，北部不在警戒範圍，因此正常上班上課。

大票網友在社團貼文底下留言敲碗，「你可以向雞排店和飲料店洽談了」、「雞排大辣加波霸奶茶無糖、少冰」、「看來發300份是沒問題了」。

原PO昨深夜再發文表示將實現承諾，宣布於16日中午12點在台大傅鐘前發放300份雞排加珍奶，「發完為止，敬請期待。」許多網友紛紛留言卡位，表示將到現場領取，還有人笑說「炸雞攤願意合作」、「可以直接幫我叫一份外送嗎」、「願意兌現承諾，敬你是個好漢」。

