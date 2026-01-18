預言台美關稅協議是「正式建交前的暖身」！專家：川普很可能在任內建交台灣

台美關稅協議正式出爐，台灣調降為不疊加15%稅率，同時享有232條款最惠國待遇，而台灣企業將投資美國2500億美元，政府信用擔保2500億美元。對此，總體經濟學家吳嘉隆直言，這個美台關稅不單單只是降關稅，更有外交、軍事上的重大涵義，「可以解釋成正式建交之前的暖身」。​



吳嘉隆在臉書發文表示，美國與台灣達成的協議，其實不只是關稅。更重要的是，第一，在許多高新技術與軍事工業領域的合作，美國也會到台灣來投資，這顯示美國已經把台灣當作「戰略合作伙伴」這樣的等級。



廣告 廣告

​吳嘉隆指出，第二，是美國與台灣在經濟與軍事上會有更深度的綁定，估計將來會發展成「你中有我，我中有你」這樣的緊密關係；第三，所以，美國與台灣之間不會只是技術的共享，而是會進一步發展成情報的共享，這是在通訊領域合作的必然。

​​吳嘉隆續指，第四，美國商務部長稱呼我們的駐美代表為「台灣大使」，而且簽約地點是在美國商務部，而不是AIT總部，這些都具有主權的象徵。「難怪中國外交部跳起來了，氣急敗壞了。」

吳嘉隆直言，所以換一個角度來看，美台的這個關稅協議，不單單是把台灣的對等關稅降下來，還有技術上的深度合作、外交與軍事上的重大涵義，「所以我覺得可以解釋為『正式建交之前的暖身』！」



吳嘉隆提到，美國總統川普顯然不在乎得罪中共，甚至於以此為樂，敢做敢當，逼中共收斂。「照他這個性格，估計他會在任內對中共極限施壓，非常可能爭取在他任內完成美台之間的建交，而不是留給下一任的范斯才來完成。如果沒有這樣的意圖，那他不需要給台灣這麼好的關稅協議。」

更多風傳媒報導

