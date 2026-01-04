預言家是妳！方志友殺青吐一句話 劉品言、連晨翔假戲真做

方志友劇中飾演江之璐，與劉品言、連晨翔戲裡戲外都默契十足。（圖／TVBS提供）





劇集《舊金山美容院》本週迎來精采大結局，主角們最後發展引發粉絲期待。連晨翔因為兒時的「英雄券」重拾對生活的熱情；他與劉品言戀情甜蜜爆棚，黏踢踢模樣閃瞎眾人，家人紛紛催婚、生子，甚至連小孩名字都已想好。另一方面，讓觀眾氣得牙癢癢的鄧家人，章廣辰為掌權臨臨早餐，與父母親的衝突不斷，嗆聲爸爸蔣偉文「手中的棋子只剩下我了！」

陷入低潮的江之浩（連晨翔 飾）在林麗穎（劉品言 飾）的陪伴與勇氣重新振作，並完成母親賴秀容（陳孝萱飾）對他身為「大英雄」的期望。江之浩回到「舊金山美容院」收拾爛攤子，也向江、林兩家人正式公開戀情，在眾人見證下迎向嶄新人生。

另一方面，鄧惟宇（章廣辰 飾）雖如願接掌臨臨早餐，依舊擺脫不了父親鄧永寬（蔣偉文飾）及母親（涵冷娜 飾）對他的控制。野心勃勃的他，選擇與雙親攤牌，而他的決定最終導致自己失去親情、愛情與友情。

此外，首次合作的劉品言與連晨翔因戲結緣，戲裡戲外都踏入人生新階段。方志友在劉品言殺青當天笑問：「你們要不要在一起？」更表示「獅子女」與「魔羯男」超速配，日後結婚紅包一定特大包，還預祝兩人「百年好合」，如今回看格外耐人尋味。

隨著劇集即將畫下句點，演員們也表達對角色與作品的不捨。劉品言感性表示，原以為24集會播很久，「但還是一瞬間就過去了。」她坦言《舊金山美容院》讓自已重新感受到日常的重量，「日常怎麼過、跟誰過，才是不虛度。」並感謝觀眾一路陪伴，「謝謝大家讓我成為了林麗穎，她會是我生命中很重要的一部分。」章廣辰則很開心能陪伴角色一路成長，感謝觀眾的支持與投入，「希望很快能再跟大家見面。」



