預言將激戰 郭正亮：賴清德會把輔選力量放在這2縣市

民進黨2026年台南市長初選進入倒數，綠委林俊憲密集展開車掃行程，知名法醫高大成也再度南下表達力挺；綠委陳亭妃則進行「37區鐵馬行動」拜票，8日到關廟區山西宮時，「巧遇」前往參拜的前總統陳水扁及陪同的地方人士，陳水扁特地向陳亭妃表達關心與鼓勵，給予溫暖支持。前立委郭正亮表示，他感覺今年總統賴清德會把他最重的輔選力量放在台南跟宜蘭。他更預測，台南跟宜蘭在年底的選戰會非常激烈。

針對陳亭妃「巧遇」阿扁，郭正亮今(9日)在政論節目《新聞大白話》中表示，阿扁真的跟陳亭妃比較熟，因為陳亭妃當議員好多屆了，所以在阿扁回去台南縣，人家都有幫到忙，很久了。林俊憲本來就比較少跟別的派系互動，因為他本來是獨盟的，然後變成賴清德的系統，所以他比較單純。而陳亭妃在政界的人脈一直都比林俊憲多，可是即便這樣，ET的民調兩人也是在拉近。

郭正亮接著表示，他至少看過陳亭妃的民調10種，陳亭妃都贏10個百分點以上。可是就在最後這幾個禮拜，有逆轉勝的、也有拉近的，甚至只剩下3.3％，所以就是神秘的力量出現了。他認為，台南神秘的力量會越來越明顯，因為前行政院長蘇貞昌8日又去幫林俊憲站台，這也不尋常；他不認為林俊憲會跟蘇貞昌特別熟，所以他們就在押嘛，也就是大概今上明顯喜歡哪位。

至於高雄，郭正亮認為，高雄市選情就比較混沌，他感覺賴清德對高雄沒有那麼堅持。因為綠委邱議瑩也支持賴清德，高雄市長陳其邁明顯在支持邱議瑩。他感覺，賴清德大概想說顧一個台南就好了，今年賴清德也許會把他最重輔選的力量放在台南跟宜蘭，因為賴清德非常下重本在支持參選宜蘭的林國彰。台南跟宜蘭這兩個地方在年底的選舉會非常激烈，不管碰到誰，因為都蠻接近的。

