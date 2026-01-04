預言應驗！祕魯薩滿5天前喊：馬杜洛被川普拉下台

委內瑞拉總統馬杜洛將在美國受審。（圖／翻攝自Nicolás Maduro臉書）





是巧合還是預言應驗？委內瑞拉總統馬杜洛昨（3日）遭美國逮捕，送至布魯克林大都會拘留中心等待受審。而早在美國行動之前，就有秘魯薩滿預言馬杜洛政權將會因為川普而倒台，結果短短5天後預言真的成真。

秘魯薩滿預言全球局勢

據《The Telegraph》報導，薩滿們日前身穿傳統服飾，在秘魯首都利馬米拉弗洛雷斯區的海濱舉行年度祈福儀式，並對2026年國際局勢做出多項預言，其中就包含俄烏戰爭與委內瑞拉的情勢。

馬杜洛下台預言應驗，但細節有偏差

薩滿西蒙（Ana María Simeón）表示，委內瑞拉總統馬杜洛與美國前總統川普將出現嚴重問題，甚至可能引發第三次世界大戰，最終由川普獲得勝利：「我們祈求馬杜洛離開、退休，希望美國總統川普能讓他被撤換，我們預見這將在明年發生。」

然而，目前還看不到馬杜洛被捕觸發第三次世界大戰的可能，中國、俄羅斯、伊朗與委內瑞拉都沒有實質的協防條約，委內瑞拉的利益也沒大到這3國必須以戰爭或軍事行動回應川普。

預言有準確也有嚴重失準

從過往記錄來看，這群薩滿的預測常有失準之處。例如，2024年他們曾警告以色列與加薩之間將爆發「核戰」，但目前當地已處於停火狀態。此外，他們在2024年底也曾期盼並預言賀錦麗（Kamala Harris）將成為美國首位女總統。

不過，他們的預測也曾有命中之例。2023年12月，他們預言因侵犯人權而入獄的秘魯前總統藤森謙（Alberto Fujimori）將在12個月內離世。結果，他確實於2024年9月因癌症病逝，應驗了這項預言。

