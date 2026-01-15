預言成真引爆連環命案 鄭伊健《百萬人推理》肉身撲車上演追逐槍戰

鄭伊健肉身撲車，上演飛車追逐槍戰。（Netflix提供）

Netflix推理影集《百萬人推理》今（15日）正式公布主預告並同步釋出主海報，主海報中可以看到鄭伊健化身直覺型警探與手握塔羅牌的百萬網紅婁峻碩，背景充斥著直播與各種網路畫面與留言，豐富的視覺讓人更加期待故事發展。

在釋出的主預告中，一名戴著詭異笑臉面具的神秘女子「巴巴女巫」現身，透過影片預言：「有人會遭到刺殺」，而事件竟精準命中，她隨後尖聲拍手高喊：「你們都去死吧！」，畫面令人不寒而慄。當網路上的娛樂內容轉化為真實世界的死亡預告，駭人聽聞的預言逐步演變為連環命案，讓社會陷入恐慌。獨行破案警探陳家任（鄭伊健 飾）與擁有百萬粉絲的網紅林廷佑「柚子」（婁峻碩 飾）因此聯手，在浩瀚的網路世界中追查線索，試圖從虛實交錯的資訊洪流裡拼湊出真相。

Netflix《百萬人推理》連環殺人案引起恐慌，民眾肉搜兇手，正義網友搖身一變成鍵盤殺手。（Netflix提供）

這位自稱「巴巴女巫」的面具女子不斷在網路上發布預告影片，精準點名每一起駭人命案的發生，引發輿論與恐慌效應。陳家任與科偵隊女警李欣屏（李霈瑜 飾）全力追查線索，李欣屏透過網路足跡發現巴巴女巫的定位，然而，網路世界的虛擬與隱匿性，使得不熟悉數位生態的陳家任屢屢受挫。因緣際會下，他與深諳網路操作模式的百萬網紅林廷佑「柚子」展開合作，傳奇警探與當紅網紅攜手辦案，形成強烈對比，也成為本劇最具張力的看點之一。

而預告中更驚喜曝光多位知名網紅草爺、鐵牛、琳妲、阿翰與千千的客串演出，他們在劇中同樣以網紅身分登場，隨著「巴巴女巫」事件持續延燒，這些意見領袖也相繼發聲：「網路上什麼都是假的」、「把面具脫下來給我看啊！」反映現實社群中真假難辨、輿論快速發酵的現象。而柚子一句「老高有講過用圖片夾帶加密訊息的方法」，更讓有「華語YouTube之王」之稱的老高意外成為劇中破案關鍵線索，巧妙將現實網路文化融入劇情推理。

