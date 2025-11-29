預言成真！重機網美遭聯結車輾斃 生前最後一句話：希望不會撞車

國際中心／程正邦報導

凱倫是哥倫比亞知名的重機網美，在社群媒體上擁有45,000名粉絲。（圖／翻攝 IG @sofia_quiroz10）

哥倫比亞近日發生一起令人震驚的死亡車禍。當地一位知名的重機網美凱倫·拉米雷斯（Karen Sofía Quiroz Ramírez），於26日深夜騎乘重機時，慘遭對向的聯結車輾斃。這起事故不僅令其近5萬粉絲心碎，更因其生前發布的最後一則社群動態，增添了詭譎的悲劇色彩。

網美「摩托車女孩」深夜追風釀悲劇

據《太陽報》報導，凱倫以網路暱稱「摩托車女孩」（Bikegirl）聞名，在 Instagram 和 TikTok 等社群平台上累積了約45,000名追蹤者。她熱衷於分享重機文化、刺青藝術和公路追風的日常，不少貼文瀏覽量超過200萬次，是當地重機社群的指標人物。

報導指出，凱倫在26日深夜獨自騎乘重機出門，行駛在桑坦德省的高速公路上。警方初步調查顯示，事故發生在她試圖在兩台車之間穿梭時。她疑似因操作不慎失控，先是撞上前方一輛雪佛蘭轎車後摔倒在地，緊接著被對向車道上來不及閃避的聯結車輾過。

儘管警方和醫護人員接獲報案後迅速抵達現場，但凱倫仍因傷勢過重，當場宣告不治。警方透露，詳細的肇事原因仍在調查中，目前正積極收集事故現場的監視器畫面和目擊者的說法，以釐清確切的事故發生經過及責任歸屬。

凱倫平時熱愛分享重機資訊和身上的刺青。（圖／翻攝 IG @sofia_quiroz10）

一語成讖！生前動態透露「沒戴眼鏡騎車」憂慮

然而，最令廣大粉絲和網友感到震驚的是，凱倫在個人 Instagram 上發布的最後一篇「限時動態」，內容竟然指向了這場悲劇。

據粉絲回憶，凱倫在該則動態中透露她平常騎車用的眼鏡壞掉了，她是以開玩笑的口吻說道：「希望我不會因為沒戴眼鏡騎車而車禍。」沒想到一句戲言，竟在數小時後一語成讖，成為她生命中的最後預言。

消息曝光後，大量粉絲湧入她的社群頁面留言，表達震驚與不捨，有人留言感嘆：「天啊！為什麼要冒險」、「竟然真的說中」、「這就是（死亡）預兆」，為這位熱愛速度與自由的年輕生命感到惋惜。

