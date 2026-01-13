預言成真！高橋一生牽老婆再合體 甜讚：她一出現畫面就在發光

記者林汝珊／台北報導

日劇男神高橋一生和老婆飯豐萬理江的定情續作電影《岸邊露伴一動也不動 懺悔室》。（圖／MyVideo提供）

台灣大哥大MyVideo 1月日韓片單強勢登場，為影迷送上開年驚喜！本月由兩部獨家強檔領軍，包括由日劇男神高橋一生和老婆飯豐萬理江的定情續作電影《岸邊露伴一動也不動 懺悔室》，以及由韓國青龍獎男配角、《魷魚遊戲》船長吳達洙與張榮男主演的驚悚力作《嚇午4點》，兩部獨家作品展現了極致的懸疑與恐懼。

《岸邊露伴一動也不動 懺悔室》之所以誕生，原來早在前作就已悄悄埋下伏筆，女主角飯豐萬理江透露，真人版《岸邊露伴一動也不動》系列一路從電視劇走到電影，在拍攝電影《岸邊露伴在羅浮》赴巴黎取景時，她曾在教堂裡親眼看到真正的「懺悔室」，當下就忍不住開始想像：「『 懺悔室』這一篇如果能拍成影像，一定很不得了。」高橋一生也笑說，當時心裡其實有一瞬間「偷笑」的感覺，「腦中閃過『該不會有一天真的會拍吧？』這樣的念頭。」沒想到預感竟然成真，甚至直接拉到威尼斯全片實景拍攝！

談到角色完成度，飯豐萬理江毫不掩飾對老公高橋一生的敬佩，直言：「我覺得岸邊露伴已經完全在一生先生體內了。」高橋一生提到飯豐萬理江所詮釋的泉京香時則打趣說：「看起來就像一直在發光。」飯豐萬理江此次駕著快艇穿梭狹窄運河現身威尼斯時，乍看之下與古老街景格格不入，但高橋一生認為意外的能自然融入其中，「她一出現，整個畫面的亮度瞬間被拉高。也讓我再次感覺到，縱觀整個系列，泉京香的這份明亮，對岸邊露伴來說其實是一種救贖。」

以韓劇《請回答1994》走紅的閔都凞驚喜現身《嚇午4點》。（圖／MyVideo提供）

《嚇午4點》，描述一對退休夫婦移居鄉間，卻每天在下午4點遭遇鄰居無言的敲門拜訪，寧靜生活逐漸崩潰，韓國資深演員吳達洙飾演原本性格溫和卻逐漸走向瘋狂的丈夫「正仁」，他透露與對手演員張榮男合作火花十足，大讚她是「完美的賢妻良母」，更驚嘆她的表演充滿能量，「每天到現場我都在好奇，她今天又會帶來什麼樣驚人的即興表演。」

而素有「惡女專業戶」之稱的張榮男，在《嚇午4點》展現壓抑到爆發的細膩層次，她透露自己從舞台劇時期就是吳達洙的粉絲，「這是我第一次和他飾演夫妻，在現場觀察他的表演總能超越我的想像，讓我非常佩服，甚至產生了想要效仿的心情。」兩人聯手將鄰里間的日常不安轉化為令人窒息的心理壓力，被韓媒評為「年度最不可忽視的懸疑之作」。

