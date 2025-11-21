預言新北市長之爭結局！游盈隆曝綠「2026未爆彈」 再談藍白合破局隱憂
藍綠白積極備戰2026大選，在民進黨為了「5+N」的選戰布局沙盤推演的同時，國民黨、民眾黨的整合行動也陸續展開；台灣民意基金會董事長游盈隆指出，在台北市長蔣萬安、桃園市長張善政的帶領下，國民黨在台北、桃園的連任機率最高，新北市只要藍白合順利，國民黨也有較大贏面，至於民進黨部分，則要小心台南及高雄的內部問題。
游盈隆在《新聞千里馬》節目中表示，就現階段選情來講，國民黨在台北市、桃園市基本已經確定，新北市部分，除非民眾黨主席黃國昌又決定跳出來參選、形成三腳督的局面，否則同樣是國民黨機會比較大；不過黃國昌已經承諾不會扯後腿，因此比較不會有問題。
反觀民進黨的部分，游盈隆直言，民進黨在高雄、台南「本身有一定的問題」，畢竟美濃大峽谷、光電案的問題其實很簡單，但無論是黨中央，還是民進黨籍的高雄市長陳其邁都沒有出來說明、止血，在游盈隆看來，絕對是一大隱憂。游盈隆訝異表示，怎麼會連行政院長卓榮泰一個這麼有選舉細胞的人，都沒有去處理這些事情。
不過游盈隆也認為，民進黨「5+N」的選戰目標相對務實，在開放席次超過一半以上的情況下，去設定這樣的目標，對民進黨來說是滿合理的，對國民黨來說，要推派什麼人選也將成為首要焦點，畢竟開放席次多、也連帶會導致變數增加，屆時如果藍白合破局，就會直接影響到政治版圖。
