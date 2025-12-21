預言柯文哲若出戰高雄市長結局 吳子嘉：我要應徵1個職務

2026高雄市長選舉，民進黨初選，4人搶出線，將對上國民黨柯志恩。但是前民眾黨主席柯文哲日前脫口說出「我要請纓去住南部」，引發議論。媒體人吳子嘉表示，他下禮拜要做高雄市長選戰民調，因為他要應徵一個職務，就是柯文哲的高雄競選總部總幹事。他甚至預測認為，如果柯文哲去選高雄，一定會當選。

吳子嘉21日在《下班瀚你聊》節目中表示，他下禮拜會做高雄市長選戰民調，他是故意要做這個民調。因為他要應徵一個職務，就是柯文哲的高雄競選總部總幹事，因為到時柯文哲的民調一定第一名。柯文哲未來可能會被判10年，然後中間他要打官司、跑10年？柯文哲也太憋屈了吧。如果柯文哲去選高雄市長，一定會當選，當選高雄市長打官司，會多輕鬆。

針對高市長之戰，吳子嘉認為，柯志恩目前沒有贏嘛，他判斷柯文哲會贏，而且這是柯文哲唯一的求生之道。柯文哲百分之一百會選，因為會贏。柯文哲的直播量有多大，你看了嚇都嚇死。他大膽預測，柯文哲的民調一定第一名，國民黨若禮讓，藍白合一定贏。高雄可說是關鍵，如果柯文哲當高雄市長8年，那個訴訟就會拖時間，到他8年市長當完，一定會判無罪。所以柯文哲要去南部是有道理的。

