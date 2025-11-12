預言沈伯洋將爆出醜聞！他見1幕喊「賴政府準備切割」 曝中國挑他開刀原因

北京當局點名民進黨立委沈伯洋因系列行為「傷害中國人感情」，大動作起訴的同時預告「發布全球通緝」，案件受到各界關注的同時，前立委邱毅分析，可能很快就會有沈伯洋父子的醜聞浮上檯面，更預言總統賴清德、行政院長卓榮泰「不準備救他」。至於台獨清單這麼多人，為什麼先挑沈伯洋？邱毅認為，因為抓他不但師出有名、還最有把握。

邱毅透過臉書發文表示，隨著中國國台辦再度抨擊沈伯洋，這件事情不太可能是雷聲大雨點小的收尾；邱毅預測，接下來中國應該會加大打擊力道，估計很快就會有沈伯洋父子的醜聞出現。

「民進黨看來是要丟棄沈伯洋了」，邱毅指出，無論是卓榮泰喊話「不要擔心」、「相信你自己可以解決」，還是賴清德第一時間把球踢給立法院長韓國瑜，甚至有人點名要沈伯洋代表台灣參加明（2026）年在深圳舉行的APEC，都顯示「是不準備救他了」。

邱毅表示，不確定沈伯洋有沒有感到寒心，但可以確定的是，沈伯洋自己也清楚，怎麼中國在二十多人的台獨清單中「第一個就挑他」；邱毅解釋，因為中國抓他不僅師出有名，甚至最有把握。另外邱毅也認同前立委郭正亮分析，中國除了《反分裂國家法》之外，應該還掌握了沈伯洋其他的刑事犯罪證據。

