預言盧秀燕棄選2028、韓國瑜這原因看壞！吳子嘉：侯友宜可能再戰

媒體人吳子嘉近日預言2028大選國民黨總統候選人，指台中市長盧秀燕因非洲豬瘟疫情重創、放棄接棒國民黨主席兩因素，已無意願參選，立法院長韓國瑜認為「外省人選不贏」，反而是新北市長侯友宜和國民黨主席鄭麗文最有可能出戰，是最後兩強，侯比鄭更有勝算。

吳子嘉昨（23）日接受網路政論節目《下班瀚你聊》專訪表示，據可靠消息，韓國瑜不選2028，因為他認為外省人選不贏；盧秀燕棄選主席、豬瘟造成重傷，可能沒意願參選2028。至於台北市長蔣萬安，吳子嘉認為，蔣還年輕，不需要急著2028出來，2032才是好時機，他判斷，侯友宜跟鄭麗文才是最後兩強。

至於民眾黨前主席柯文哲參選與否，他說，柯案一審結果將影響是否能夠再選總統，變數很大，目前難斷。

吳子嘉分析，韓國瑜會不會選2028？他敢保證99.9%不會選，因韓跟好朋友私下表示，在台灣選總統，要台灣人才會選上，但他是外省人，韓有過表態，才會把他「淘汰掉」。他認為，蔣萬安選總統「會贏」，但2032才是好時機。

吳表示，鄭麗文有2028提名權，鄭也有機會選總統，若鄭出馬，最高興的是總統賴清德，因為「紅統必敗」。他說，把鄭麗文領導「紅統」的國民黨，洗刷成台灣人的黨，最好的方式就是侯友宜選總統。

