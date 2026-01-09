預言社會遭AI監控！ 法國名導斥資14億打造《未來弒界》 體制崩解

第82屆威尼斯影展選定《未來弒界：巴黎淪陷》作為閉幕影片，顯示出這部作品不僅具備商業吸引力，更擁有藝術內涵。電影由曾執導《惡棍追殺令》的法國名導賽德里克希門尼茲執導，並由金牌監製雨果賽利尼克操刀，斥資高達4000萬歐元（約合14億元新台幣），精心打造出一座充滿未來感且壓抑的巴黎，為觀眾呈現一場視覺效果震撼的犯罪動作盛宴。

電影的靈魂人物由坎城影后阿黛兒艾薩卓普洛斯擔綱，這位以《藍色是最溫暖的顏色》聞名全球的女星，此次首度與《馬賽執法者》的實力派男星吉爾斯萊勞奇合作。兩人在片中飾演身處截然不同背景的警探：一位是來自掌握資源、秩序井然的第二區菁英，另一位則是出身於邊緣地帶第三區的底層探員。一樁震撼整座城市的祕密 AI 謀殺案，迫使這對階級對立的搭檔必須聯手，在權力鬥爭、高科技監控與人性本能的夾縫中，展開一場賭上性命的高風險追查。

從目前釋出的預告片段可以看到，未來的巴黎被冷酷地劃分為三個階級區域，社會秩序由無孔不入的AI與權力機構牢牢掌控。當城市核心人物離奇遭到暗殺，精英與邊緣警探的跨區合作逐漸揭開了隱藏在社會體制背後的驚人真相。除了快節奏、令人窒息的動作場面，影片更對未來科技、社會監控與個人自由提出了大膽的預言。當AI開始主宰人類的秩序，人性能否保有最後的選擇權，成為了貫穿全片的核心提問。

導演賽德里克希門尼茲在受訪時坦言，這部作品並非單純描述遙遠未來的科幻片，它更像是現實世界的延伸與放大。他將現有的社會氛圍與AI科技趨勢推向極致，旨在引導觀眾思考，當這些趨勢不斷擴張後，將如何深刻地影響我們的生活型態與社會結構。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導