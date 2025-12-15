預言經濟危機、極端氣候應驗 龍婆「生物武器說」失靈

盲眼龍婆曾預言2024強國將使用生物武器，但至今仍尚未發生。（圖／翻攝自「盲眼龍婆」巴巴萬加維基百科）





「盲眼龍婆」巴巴·萬加（Baba Vanga）雖於1996年去世，但她生前透過預知夢和直覺曾作出多項預言，其中不少以驚人的準確度為世人所知，例如她曾預測九一一恐怖襲擊事件。不過，她的預言並非全數正確，也曾出現失準的例子，例如預言強國將使用生物武器的事件，截至去年尚未發生。

根據外媒《The Mirror》報導，龍婆曾預言，2024年的經濟情勢會出現變動，導致全球緊張局勢升高。事實上，儘管英國去年經濟略有增長，但仍有許多人依賴食物銀行維持基本生活，而目前全球各地因為通貨膨脹、能源價格上漲以及企業裁員等問題層出不窮，約有數十億人承受財務壓力，這與龍婆的經濟危機預言在某種程度上不謀而合。

另一項被廣泛討論的預言是氣候危機。龍婆曾提到世界將面臨「環境挑戰」，而2024年全球多地確實發生極端氣候事件。如西班牙瓦倫西亞遭遇暴雨，引發洪水，將原本不會淹水的街道瞬間變為湍急河流；歐洲多國包括波蘭、捷克、奧地利、羅馬尼亞、匈牙利、德國及斯洛伐克等國，也在9月經歷破紀錄降雨；美洲地區則會有異常溫暖的海水，促成歷史上最早，發生在６月的五級颶風貝里爾（Hurricane Beryl），並於7月侵襲德州部分地區，伴隨風暴潮，帶來災情；菲律賓在颱風季時，短短一個月內接連遭遇六次強烈風暴，影響數百萬人；墨西哥極端高溫更導致數百人死亡。這些事件都反映出全球氣候變遷的嚴峻現實，也呼應了龍婆的警告。

不過，龍婆另一項預言，即強國將使用生物武器，則尚未實現。雖然世界局勢依然緊張，部分國家如俄羅斯等持續發出威脅，全球也仍處於戰爭邊緣，但到目前為止，此預言尚未發生。

