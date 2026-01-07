預言綠營台南、高雄最終人選！沈政男示警「藍白最大考驗」：恐讓2028更混沌

藍綠白積極備戰2026大選，象徵總統賴清德本命區、更是民進黨重鎮的台南、高雄選情更是受到高度關注，隨著綠營南高人選即將出爐，精神科醫師沈政男分析初選民調，斷言將分別由立委賴瑞隆、陳亭妃出線；沈政男進一步表示，對藍白來說，最大的考驗是如何在六都以外的縣市取得勝利。

沈政男透過臉書預測，下周將登場的民進黨2026高雄、台南市長初選，高雄將由賴瑞隆勝出、陳亭妃則將代表台南。至於民調進行的方式，沈政男指出，應該是比跟對手的差距，而不是自己單方民調成績最高，否則可能會出現自己民調最高，但未必領先對手最多的爭議。

廣告 廣告

談到台南選情，沈政男表示，雖然各界普遍認為，賴清德更希望林俊憲出線，但在他（沈政男）看來，賴清德已經意識到自己2028連任的風險，因此最簡單的政治判斷就是「希望最能贏的人出線」。

高雄部分，賴瑞隆在民調相差不大的4位候選人中，仍有些微優勢，沈政男認為，賴瑞隆不僅是黨內最高，更持續領先國民黨立委柯志恩，雖然柯志恩仍有翻盤機會，但「民進黨守下這一席的機會比較大」。至於立委謝龍介挑戰台南的可能性，沈政男斷言「國民黨在當地的經營也沒有很成功」，陳亭妃預計將成為首任台南女市長。

沈政男指出，如果民進黨成功守住台南、高雄，對藍白來說「六都頂多是平盤」，至於決勝關鍵為何？沈政男直言，其他縣市長席次的變化就成最大考驗，其中新竹縣、嘉義市、宜蘭縣、彰化縣、台東縣，都是觀察重點。沈政男提醒，如果最後六都為4比2，其他縣市藍白輸掉了1、2席，「那麼2028的情勢就更加混沌」。

更多風傳媒報導

