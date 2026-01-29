預言綠營這大咖恐回鍋！邱毅曝「柯建銘保位3招」：對賴清德而言招招致命

民進黨立院黨團總召柯建銘日前鬆口「會去登記（參選總召）」，加上前總統蔡英文近期大小動作不斷，被國民黨立委王鴻薇斷言「選舉味道超重」，綠營內部紛爭、核心人員動向受到高度關注；前立委邱毅指出，第二回合的「賴柯鬥爭」即將上演，而柯建銘要想保住總召之位，有3招仍讓總統賴清德服軟，「對賴清德而言招招致命」。

邱毅透過臉書指出，民進黨立委蔡其昌相當資深、又屬新潮流，必定是賴清德認定的人選之一，但在此之前卻必須達成「讓柯建銘下來」的先決條件。邱毅分析，面對賴清德的進逼，絕非軟柿子的「萬年總召」柯建銘將有3招可以保住位置，對賴清德而言更是招招致命。

「第一招是陳水扁」，邱毅指出，前總統陳水扁對賴清德早有不滿，畢竟陳水扁早期提拔賴清德，2019年又因為相信「特赦」而力挺對方，未料賴清德上任後卻對特赦隻字不提，還斷了他兒子陳致中的政治路；邱毅認為，不僅是陳水扁退而不休、蠢蠢欲動，連柯建銘近期應該也有刻意親近陳水扁。

邱毅進一步表示，柯建銘的第2招是民眾黨前主席柯文哲；邱毅解釋，民眾黨的8席立委是立法院的關鍵少數，待現任主席黃國昌等人2月辭去立委，柯文哲就會開始運籌帷幄、指揮新人在立法院運作，賴清德要想破解朝野僵局，就必須仰賴柯建銘，而日前的「雙柯會」也是柯建銘在提醒賴清德，要了解柯建銘的價值所在。

「賴清德最忌憚的人就是蔡英文」，最後邱毅指出，柯建銘的第3招就是蔡英文，因為賴清德政績不好、黨內雜音也多，若賴清德把柯建銘逼得太緊，就等於是在向蔡英文宣戰；邱毅補充，一旦賴清德把蔡英文逼到要反攻、回頭搶2028大選，賴清德就慘了。邱毅總結，柯建銘只要善用上述這3招，就能讓賴清德服軟、妥協。

