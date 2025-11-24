預言羅唯仁案最後結局！蔡正元嘆「各黨沒人敢吭聲」：藍營這些人蠢得沒藥救

前台積電資深副總經理羅唯仁疑似帶走2奈米資料，隨後轉至英特爾任職，引起台灣甚至是國際關注，對此，前立委蔡正元在節目《風向龍鳳配》直言，這件事會不了了之，就跟之前日本東京威力科創的事情一樣，「因為台積電後面沒有一個強大的國家體制，所以會任它的母國宰割，而誰會自認是台積電母國？美國就是。」



蔡正元表示，這就是美國現在的戰略態勢，美國總統川普也講說晶片是「台灣偷我的」，而台灣司法單位不過就是一個弱勢團體，各政黨也沒有人敢吭聲，「所以這就會不了了之，台積電被強迫搬到美國去也是不可避免的命運。」

蔡正元批，台灣的地緣政治位置，注定台積電必須要雙手奉送給美國，但這其中最大的戰略弱點就是，當台灣沒有台積電以後，世界各國就很容易拋棄台灣，而賴清德很開心地自甘奉送，國民黨也不敢抗議，看到在台灣負責當好人的AIT處長谷立言，「一些藍營的人還覺得谷立言對國民黨很好、對民進黨不太好，蠢得沒藥救了！」

蔡正元說，台灣的軍隊是沒辦法打仗的，只有科學園區跟台積電讓台灣在國際戰略地位上，別人還會看你一下，今天美國去打委內瑞拉，如果委內瑞拉沒有石油，國際會關心嗎？國際就是一個現實、血淋淋的社會。

蔡正元表示，政府說要幫美國弄科學園區、擴大市場範圍，台積電在全球做風險疏散，這也符合台積電的公司利益，「 但台積電的利益不等於台灣的利益，美國只是在摘台灣器官的時候，讓你覺得比較不疼痛」

蔡正元提到，而這幾天因為日本「台灣有事」論，民進黨普天同慶，認為證明了他們路線的正確性，「事實上就是這樣的，我們得道多助，你國民黨能幹嘛？這個會形成台灣很重要的輿論戰場焦點。」

