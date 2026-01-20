預言習近平有變化！命理師曝「台海戰爭機率」關鍵1因素恐不利在野黨

生活中心／巫旻璇報導

清水孟國際塔羅小孟老師長期透過臉書分享星座、生肖與時事運勢，日前受邀登上談話節目《新聞挖挖哇》，以塔羅牌與占星角度解析2026年國運走向與全球動盪局勢，從產業、股市到國際政治皆提出預測，引發關注。

塔羅「命運之輪」現身 2026象徵全面輪替





小孟老師指出，2026年數字「2＋0＋2＋6＝10」，在塔羅牌中對應「命運之輪」，象徵世局進入輪替與轉換期。他認為，這並非單一事件，而是整體結構的替換，無論產業、資本或國際秩序，都將出現明顯轉向。

傳統產業承壓 AI進化恐掀裁員潮





小孟老師直言，紡織、製造等傳統產業在2026年恐面臨更大挑戰，若企業或個人長期處於高壓狀態、又無法成功轉型，反而可能越撐越辛苦。他建議，與其硬撐，不如選擇相對穩定的方式因應風險，避免情勢惡化。在科技面向，小孟老師指出，AI在2026年將更加精準成熟，裁員現象不只出現在歐美，台灣也難以置身事外。未來包括餐飲、服務業等產業，都可能大量導入AI系統，人力結構勢必出現明顯改變。

股市進入輪動期 生技產業有望崛起





談到投資趨勢，小孟老師認為，股市將正式進入「輪動時代」。AI產業雖仍有5到10年的發展空間，但波動將變得劇烈；反觀過去不少投資人卻步的生技產業，2026年反而可能迎來大放光芒的機會。

業力輪迴啟動 國家強弱差距恐擴大





小孟老師以「業力輪迴」形容2026年的國際局勢，指出運勢較佳、內部相對穩定的國家，將較容易獲得外在助力；反之，長期累積結構性問題的國家，恐接連面臨經濟下滑、政局動盪，甚至天災頻傳等狀況，全球局勢也將因此更加不安。

點名習近平健康成變數 恐牽動中國局勢





他進一步點名中國國家主席 習近平，指出2026年對其而言，身心壓力恐明顯升高。小孟老師認為，長期背負龐大的國內治理與國際博弈壓力，可能反映在健康狀況與決策層面，進而影響中國內部穩定與對外互動，成為牽動區域權力平衡的重要變數。

木星能量放大 日本挺台牽動選舉與股市





談到2026年台灣國運，小孟老師指出，當年木星落在「巨蠍座」，象徵能量被放大，也代表國際支持成為關鍵變數。他認為，日本對台灣的支持態度，將與國內選舉氛圍密切相關，「如果日本越挺台，執政黨選情就越有利」，反之不利於在野黨。在經濟面上，他也直言，木星放大的效應可能反映在資本市場，台股不排除出現超乎預期的表現，甚至「不只3萬點可期」。

天王星入雙子 習近平、川普恐各有變動





小孟老師進一步分析，2026年春天，象徵變革與突發狀況的天王星將進入雙子座，而中國國家主席 習近平 與美國前總統 川普 恰巧都是雙子座，命理上代表兩位重要領導人都將面臨各自的變動與考驗，不論是在政治、健康或國內外局勢上，都可能出現不穩定因素。

馬年象徵戰車 送給台灣兩字：備戰





對於2026年適逢馬年，小孟老師直言「馬象徵馬車，也代表戰車」，因此他送給台灣兩個字「備戰」。他認為，戰車意涵的是高度戒備，而非一定會發生戰爭，提醒台灣必須隨時做好防衛準備，包括國防預算與整體安全布局都不可鬆懈，否則容易遭受外部威脅與恐嚇。

不見全面戰爭跡象 但戒備不能鬆





不過，小孟老師也強調，從他的命理與塔羅觀察來看，並未看到2026年台灣出現真正開戰的畫面。他提醒，重點不在恐慌，而是維持足夠的警覺與準備，「有備無患」才是對台灣最有利的狀態。

























