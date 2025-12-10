預言蔡英文2028「有興趣回鍋」！他分析小英後續可能「三動作」

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

前總統蔡英文再發文強調綠能重要性，認為不應因少數個案使光電產業遭污名化，進而停止發展綠能；對於涉貪弊案也應不分藍綠、強力肅貪，積極處理。對此前國民黨立委邱毅解讀是在「逼宮賴清德」：強調光電是正確的發展方向，是賴清德欠缺治理能力，才有弊案。他分析認為蔡英文對2028回鍋大選是「有興趣」的，所以接下來可能會有三個步驟動作。

前總統蔡英文。（圖／資料照）



邱毅說，蔡英文談光電弊案不分藍綠強力肅貪。講的是義正詞嚴，冠冕堂皇。他批評蔡英文忘了光電弊案氾濫成災，罪𣁽禍首就是蔡自己。蔡英文死抱住民進黨反核神主牌，不顧台灣能源配比的現實，硬要在2025年達到非核家園，還揚言綠電可彌補核電退出的缺口，達到能源配比的30%。

廣告 廣告

邱毅表示，以台灣的現實環境考量，這是不可能達成的痴人說夢。台灣最可能發展的綠電就是光電，在蔡英文非核家園的鼓舞下，各地的光電公司紛紛出現。台電必須以3倍價格來購電，表面上是保障光電產業的獲利，

其實就是利益輸送。既然光電產業穩當得到暴利，誰可以在光電產業立足呢？邱毅諷刺，「小英之友、小英男孩、小英女孩、小英狗奴才」，一堆特權人物紛紛冒出頭來，結合地方金主、官員、黑道，形成以光電為核心的黑金共生體。

邱毅也說，檢調單位得到檢舉，是有介入偵辦的行動，卻常無來由的突然被喊停。誰在包庇光電弊案？全台灣的人都知道是蔡英文。現在她假惺惺的表示要強力查辦弊案，一則想撇清責任，二則逼宮賴清德。

邱毅指出，賴清德是想重啓核二、核三，以及挽救台灣缺電的燃眉之急。在蔡英文眼中，這就是公然給她的非核家園踩煞車。她提查辦光電弊案，就是說光電是正確的發展方向，是你賴清德欠缺治理能力，才搞出這麼多光電弊案。

他分析，賴清德現在支持率還在低谷，大罷免大失敗後一直沒有復原。蔡英文是「趁你病要你命」，現在終於正式出手了。看來蔡英文對2028年回鍋大選是有興趣的，至少可能先推出陳其邁搶下行政院，全力支持台南陳亭妃，高雄邱議瑩，他已聞到政治殺戮戰場濃濃的血腥味。



更多FTNN新聞網報導

幕後／藍營趕推助理費除罪想衝年底前過關 不甩外部壓力但內部藍委也反彈

回應國會助理工會陳情！ 韓國瑜：尊重立委提案、會充分轉達

批助理費修法「惡魔立委邏輯」 黃智賢：以後預算匯入賴清德帳戶不用單據核銷

