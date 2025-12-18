預言賴政府靠1招找台階下！郭正亮曝「朝野對峙結局」：看誰笑到最後

藍白主導的立法院通過《財政收支劃分法（財劃法）》再修正版，行政院長卓榮泰15日宣布不予副署，引起各界高度關注，文化大學廣告學系專任教授鈕則勳更建議在野，可以透過不審查中央政府總預算的方式，與綠營進行長期對決；前立委郭正亮指出，朝野對決最後一定是走向不倒閣、不配合的模式。

郭正亮在《綠也掀桌》節目中表示，針對卓榮泰嗆在野提不信任案、倒閣一事，雖然有媒體人認為改選之後恐又會搞大罷免，但在他（郭正亮）看來，除非能一口氣選上4分之3席，否則最後一定是不倒閣、不配合的模式，「看誰笑到最後」。

至於朝野僵局是否有化解的可能？郭正亮指出，面對藍白可能不審預算的反制，賴政府唯一的方式，就是把藍營要的《財劃法》跟軍警加薪放到總預算裡面。

