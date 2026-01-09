預言賴清德輔選著重「2縣市」！郭正亮揭選情戰況

政治中心／綜合報導

2026九合一選舉將於11月底投票，藍綠白三黨持續進行布局，民進黨近期已經完成幾個縣市的百里侯人選提名，下週也要進行嘉義縣、台南市和高雄市的黨內初選民調，被視為總統賴清德「本命區」的台南市成為關注重點，對此，前立委郭正亮認為，賴清德會將輔選力量放在「台南市」和「宜蘭縣」，預言「選情會非常激烈」。

陳亭妃（左）發起「37 區鐵馬行動」，前總統陳水扁（右）到場鼓勵。（圖／民視新聞資料照）民進黨將在12至17日，針對嘉義縣、台南市和高雄市進行電話民調，其中台南市的「妃憲之爭」已進入白熱化，立委林俊憲連日展開密集的車隊掃街，而陳亭妃則發起「37 區鐵馬行動」深入基層。值得關注的是，陳亭妃昨（8）日於關廟山西宮「巧遇」前總統陳水扁並獲得其公開鼓勵，引發外界對派系與人脈布局的熱議。郭正亮指出，陳亭妃在台南有多年議員經歷，而另一方面有一股「神秘力量」在幫忙同樣爭取提名的綠委林俊憲，林俊憲本來就與其他派系較少互動，陳亭妃在政界人脈較廣，郭正亮觀察兩人民調都有相差10%以上，但近幾週發現民調有拉近、且可能有逆轉的趨勢，甚至相差不到4%。

民進黨將在12至17日進行電話民調，賴清德「本命區」台南市成為大選重鎮之一。（圖／林俊憲國會辦公室提供）

相較於台南的激戰，高雄市的選情顯得較為混沌。郭正亮觀察，現任市長陳其邁目前偏向支持邱議瑩，而邱亦是賴清德的支持者，因此賴清德在高雄的參與程度似乎不及台南強烈，似乎有「固守本命區（台南）即足夠」的戰略考量。最後，郭正亮研判賴清德今年的輔選重心將集中在「台南市」與「宜蘭縣」。台南作為本命區有輸不得的壓力，而宜蘭則因賴清德對林國漳的傾力支持而成為戰略重鎮。他預言這兩地的選戰將陷入極度膠著，最終勝負恐在伯仲之間。

