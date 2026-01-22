預言賴瑞隆「後面有苦頭吃」 郭正亮揭關鍵原因

2026年高雄市長選舉備受關注，目前藍綠人選已底定，由藍委柯志恩對決綠委賴瑞隆。對此，前立委郭正亮分析，與在民進黨台南市長初選勝出的立委陳亭妃不同，賴瑞隆的動作很慢，目前尚未去拜訪初選對手，因此他認為，賴在後面會有苦頭吃。

民進黨中央黨部昨（21）日正式提名賴瑞隆參選高雄市長，除了再度感謝3位初選對手展現高度與團結，讓自己得以承擔重任，賴也許下「4個第一」承諾，目標與市民攜手延續高雄光榮，開創下一個嶄新的黃金10年。他指出，自己在總統賴清德、高雄市長陳其邁及各位戰友的見證下，正式接受民進黨提名，代表參選今年的高雄市長，要誠摯感謝高雄市民的託付，也要感謝立委邱議瑩、許智傑、林岱樺等3位最敬重的兄弟姊妹展現高度與團結，讓自己得以承擔重任，爭取服務全體市民的機會。

郭正亮今天在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，賴瑞隆的動作很慢，目前尚未去拜訪民進黨高雄市議會黨團，以及初選對手、立委邱議瑩與林岱樺。而相較之下，陳亭妃則是個會「三十顧茅廬」的人，就算被拜訪對象所不喜歡，她依舊會不斷去拜訪。

郭正亮接著說，邱議瑩的初選支持度只輸賴瑞隆0.6個百分點，自己不相信邱對此會開心，而賴瑞隆目前尚未拜訪她和林岱樺，但這其實是早該做的事，自己懷疑，賴可能遭到拒絕。因此，郭正亮認為，賴瑞隆不像陳亭妃一樣會去不斷拜訪人，所以在後面會有苦頭吃。

