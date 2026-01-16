預言陳亭妃台南之戰結局 吳子嘉再點名林飛帆將跟他大戰一場

民進黨2026年台南市長初選結果揭曉，立委陳亭妃擊敗林俊憲出線。媒體人吳子嘉預測認為，陳亭妃可能會當選台南市長，所遺留的立委位置，郭信良會用無黨籍的身分來參選。他認為，國安會副秘書長林飛帆會轉移到安南區，來跟郭信良大戰一場。

吳子嘉16日在《董事長開講》網路直播節目中表示，陳亭妃可能會當選台南市長，之後她的立委選區補選，他認為，兼任民進黨主席的總統賴清德原本規劃要接林俊憲的林飛帆，會轉移到安南區，來跟郭信良大戰一場。

吳子嘉認為，未來選戰，陳亭妃會當選。郭信良會用無黨籍會的身分來參加立委補選。若郭信良跟林飛帆兩個拚起來，任何人只要去安南區跟郭信良選，一定會輸，民進黨沒有一個選得過他。他預估，明年1月份到2月份陳亭妃留下來的選區，將會由郭信良接手。

吳子嘉更指出，因為郭信良跟陳亭妃是政治上的盟友，立委跟市長的工作，幾乎沒什麼關係。郭信良若到中央來問政，郭信良現在有一個麻煩，他涉案二審無罪，然後台南高分檢要提上訴，他後來又一案被起訴。

另針對林飛帆接受廣播節目提問，稱昔日太陽花運動的夥伴黃國昌立場轉變。吳子嘉不認為黃國昌立場有轉變，反而林飛帆跑去民進黨當官之後，他看到的都是民進黨的林飛帆，沒有看到太陽花的林飛帆，林坐領高薪，但對台灣有貢獻嗎？這幾年，林飛帆進入民進黨中央黨部開始，他不知道也不關心林飛帆的立場，因為看不到，但是知道林領了很多錢。所以現在很公平，他點名林飛帆，2027年1月份跳下來台南選，選得贏再來說，選不贏就「包起來」。

