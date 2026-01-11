預言陳水扁「挺陳亭妃下一步」！媒體人推測他「不滿賴清德這事」：這局很好看

前總統陳水扁新節目《總統鏡來講》開播前夕遭喊卡，雖證實是由行政院長卓榮泰下禁令，不少媒體人、政界人士卻普遍認為是總統賴清德授意所為；陳水扁日前於關廟山西宮偶遇民進黨立委陳亭妃，當眾力挺對方之外，也提及自己多次力挺賴清德的過往。媒體人陳鳳馨直言，陳水扁此舉對賴清德來說恐是「士可忍，孰不可忍」。

「有人會替我擔心，說阿扁才剛沒有工作，又站在陳亭妃旁邊，不會被人關回去？」陳水扁表示，自己2019年就為立委郭國文站台、拍片力挺，讓郭國文在補選勝出，對比跟陳亭妃只是「不期而遇」，陳水扁自認不會有問題。

陳水扁進一步補充，2019年賴清德擔任行政院長時，曾提出要施行黨內初選、挑戰尋求總統連任的蔡英文，自己當時因為覺得「黨內有競爭不是壞事」，因此從初選開始就力挺賴清德，甚至連續好幾天幫對方說話，蔡英文也沒有把他關回去。

陳鳳馨在《大新聞大爆卦》節目中指出，台南雖然是賴清德的本命區，但他畢竟不是土生土長的老台南人，而在台南這樣一個「以在地人為主」的地方，出身台南的陳水扁如果真的動起來，威力絕對不容小覷。

「第一時間我就認為陳水扁挺陳亭妃挺出問題來了」，陳鳳馨坦言，當年陳水扁挺賴清德，就是因為賴清德多次喊出特赦，然然前（2024）年賴清德上任以來卻隻字未提，甚至不曾向陳水扁請教國家施政相關問題。陳鳳馨認為，先是當選後閉口不談特赦，後有對節目下禁令，以陳水扁不服輸的個性來看，一定會基於「如果在這個時候認輸了，從此被拿捏」的心態，繼續挺陳亭妃。陳鳳馨也笑稱，陳水扁跟賴清德「這一局很好看」想繼續看下去。​

