預言霍諾德會從101摔死！他通靈大翻車 裝沒事5天遭網轟踹共
美國攀岩大神艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）原訂24日上午9點攀登台北101，因下雨延後至25日上午9點舉行，最終僅以91分鐘，成功在無繩索、零防護下徒手攻頂；不過24日一名網友自稱有通靈能力，預言霍諾德會從101摔死，或是攀爬途中宣告挑戰失敗，如今預言遭到打臉，引起大批網友砲轟「出來面對」，至今5天仍未現身回應。
霍諾德25日完成畢生心願，於91分鐘征服台北101，成為101最高處自拍史上第1人，不過24日一名網友在社群發文指出，有預感霍諾德會在攀爬途中宣告挑戰失敗，或是從101摔死，他認為雖然霍諾德過去攀爬過多處更艱難場所，足以證明其經驗可戰勝恐懼，不過此次上萬人同時觀看，直指「不會成功」。
該名網友還聲稱，24日攀爬宣布延期，是因為霍諾德「心理壓力」影響，更向網友強調「有預感明天這篇就會變神串」；貼文曝光，引發大批粉絲砲轟「這應該是在隱喻作者懷才不遇，屢遭貶官的抑鬱心情」、「當你選擇唱雖，就只是顯示你在嫉妒別人的知名度，或是單純沒有素質而已」，質疑該名網友「生活不太順遂」，才會如此預言。
不過25日當天，天公作美出現大晴天，霍諾德攀爬過程更是游刃有餘，能夠向大樓內民眾打招呼、與妻子互動，在頂端圓環處還能自在放開雙手休息、補充鎂粉，而攀爬完成時間，與原預計4小時完成相較順利許多；至今事發5天，該名網友未刪除貼文，也未回應預言一事，遭網友砲轟。
新北蘆洲「2公尺蟒蛇遛大街」！學步車女童淡定經過…網炸鍋：台灣的佛羅里達？
只愛阿公！42歲中國男「連續性侵」3老翁...遭逮後全認了
毛孩家長注意！這9項產品檢驗不合格遭下架回收：含沙門氏菌、重金屬超標
太暈了！北市色警副所長戀上養生館妹 偷查情敵車籍「貼滿鹹濕字條」下場曝
