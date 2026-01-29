預言霍諾德爬101摔死唱衰！他馬後炮發聲「成功不太意外」 全網更怒了

娛樂中心／施郁韻報導

艾力克斯·霍諾德（Alex Honnold）挑戰「無繩索、零防護」徒手攀登台北101，全程僅花91分鐘順利攻頂，也讓世界看見台灣。有一名網友事前卻唱衰霍諾德將從101上摔死，預言大翻車後遭網友洗版狂轟，事後還發文再蹭一波，「昨天睡前就感應到一股力量會協助霍諾德成功登頂」。

一名網友1月24日凌晨於Threads上預言：「我有預感霍諾德會從101摔死或是半途宣告挑戰失敗。」提到霍諾德過去確實有爬過多個比台北101還更艱難的地點，證明經驗可戰勝恐懼，但此事情況不同，會有破萬人觀看，是他過去沒有的事，也是相比恐懼來說的另一種情境，「所以我認為這次攀爬大概率不會成功。」

霍諾德原定1月24日上午9時攀爬台北101，因雨宣布延期、改成1月25日上午9時進行，沒想到原PO還發文：「完全在我預料之中，現在1月24日挑戰失敗、1月25日重新挑戰，霍諾德可能是因為心理壓力就進行延期」，遭其他網友留言反擊。

網友預言大翻車。（圖／翻攝自Threads）

霍諾德順利攀上台北101後，原PO馬後炮發文寫下：「昨天睡前就感應到一股力量會協助霍諾德成功登頂，當下我就不再堅持他不會成功的觀點，果然就在剛剛，他成功了，雖然不太意外，但人還是要相信直覺」，網友全看傻眼。如今原PO神隱，未做任何回覆。

