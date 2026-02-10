預言高市選情翻車仍唱衰日本股市！徐嶔煌再揭8年前郭正亮「反指標事蹟」！

論壇中心／綜合報導

日本眾議院8日改選結果由高市早苗率領的自民黨橫掃316席、單獨跨越2/3席次形成絕對多數優勢，狠狠打臉了去年底預言高市早苗民調會一路掉的中天名嘴郭正亮，不過就算預言翻車，郭正亮仍持續唱衰日本，直言日本是沒落中的國家、日本股市會下跌，更懷疑高市早苗能不能撐過1年。對此，財經專家徐嶔煌在《頭家來開講》節目上直言，「郭正亮是經濟反指標」！

徐嶔煌表示，郭正亮說日股很快會暴跌，結果現在漲到快挑戰6萬點，是不斷創新高，台股同樣也是在創新高，不止如此，其實早在2017、2018年郭正亮就發生過預言翻車，當時郭正亮喊說「只要中國願意花錢，隨時可培養出比台積電更厲害的公司，可以替代台積電」，更揚言未來的晶片在世界上會有美中兩個系統鼎立，現在8年過去了，郭正亮所說的仍沒發生，目前還是台積電獨強獨霸。

郭正亮從預言頻頻翻車，不過仍持續堅持立場，也讓人懷疑到底是壞還是笨。

原文出處：預言高市選情翻車仍唱衰日本股市！徐嶔煌：郭正亮是經濟反指標！

