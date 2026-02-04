預言黃國昌不會選到底 鍾年晃親勸四大金釵：「準備一筆錢」隨時換看板

政治中心／綜合報導

鍾年晃預言黃國昌新北市長不會選到底。（圖／前進新台灣）

民眾黨今（4）日正式徵召黨主席黃國昌競選新北市長並打出「新北，我來」這樣的簡潔口號。然而，在現階段民調差距明顯且頻頻主打藍白合作的架構下，黃國昌是否會選到底？引發諸多揣測。資深媒體人鍾年晃今（4）日於三立政論《前進新台灣》中預言，「我從頭到尾不覺得黃國昌會選到底」，更提醒被稱為黃國昌子弟兵的四大金釵（林子宇、陳怡君、陳語倢、周曉芸），記得準備一筆錢，隨時要更換看板，不然母雞跑了，看板挖空不好看。

除了預言黃國昌不會選到底之外，鍾年晃也拋出他與台北市副市長李四川合作的可能性。他說道，「我做個大膽的假設，李四川找黃國昌談『國昌，你看我今年也七十幾了，我做一屆你來當我的副市長，四年後給你選』」。

鍾年晃說，「你覺得黃國昌會不會答應 ？以我們大家對他為人的瞭解，我跟你講，他半夜就把競選總部鐵門拉下來打包走了」

雖然黃國昌是檯面上最早表態參選新北市長的人物，但鍾年晃質疑，他的民調有上來嗎？從頭到尾不動如水，你看過哪一個要選六都市長候選人，每天在競總直播？選舉不是比低調的欸！

鍾年晃推測，候選人選擇低調，只有兩種可能性。第一，他真的不想選，被逼著出來選；第二，假裝在選舉。「我研判他還是不會選到底」。

提及欲參選新北各區議員，被認為是黃國昌四大金釵。鍾年晃親勸，「我先善意提醒你們，我真的是善意提醒你們，現在如果跟黃國昌聯合競選，要準備另外一筆錢，隨時要換看板，因為到時候沒有母雞，挖空不好看」。

※上述言論，僅代表節目來賓之立場。



