預言黃國昌出席機密會議要「偷資料」 資深媒體人被網友封先知

立法院外交及國防委員會昨（19）日召開機密會議，邀請國防部長顧立雄報告1.25兆國防特別條例，民眾黨立委黃國昌竟帶著機密文件離場，所幸第一時間被追回；民進黨立委吳思瑤直言黃屬於現行犯，但黃回應稱時間不到30秒，反批綠營抹黑。對此，網友挖出資深媒體人尚毅夫在上週預言「黃國昌參加機密會議，就是要偷東西」，直呼根本神預言。

外交國防委員會昨日邀請顧立雄等官員針對1.25兆國防特別條例進行機密專報，民進黨立委沈伯洋還原現場指出，黃國昌質詢後逕直往門口走去，把機密資料也帶出去，還好第一時間「被追回」。事後黃國昌解釋，因為手中一堆資料，誤將國防部提供的文件攜出，且從發現到繳回，前後時間不到30秒、純屬不小心，批評沈伯洋抹黑。

有網友挖出尚毅夫上週在政論節目中的發言，指黃國昌如果沒去聽19日的秘密會議，根本寫不出東西，直言黃「就是要去偷東西」。對此，網友紛紛留言直呼「預言家，準」、「知國蔥者，尚公也」、「先知」、「精準預判蔥之動向」、「被尚公看破手腳了」、「尚公請收下我的膝蓋」。

照片來源：民眾黨提供

