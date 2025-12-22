預言「下一個張文會出現」 無業男火速落網稱：好玩亂寫

林男在網路上聲稱「下一個張文，會出現」，遭逮捕送辦並建請羈押。（圖／翻攝畫面）

台北車站與中山區近日因張文恐怖攻擊釀成4死11傷悲劇，各地近日更出現多起模仿效應，桃園市龜山區32歲林姓男子還在網路上發文稱「下一個張文，會出現」，並預告雙北39捷運站是下一個恐怖地點，引起警方高度重視，林口警現已將他逮捕，全案依法送辦並建請羈押。

據了解，林男在龜山租屋，平時沒有工作、遊手好閒，而他在社會大眾因恐怖攻擊而人心惶惶之際，竟在網路上發文稱「下一個張文，會出現」，還「推測」下次恐怖攻擊發生的可能地點，地點則包括雙北39個捷運站，引起警方高度重視。

林口警分局表示，警方於21日晚間接獲民眾報案，指稱在社群軟體 Threads 中發現疑似不當貼文，內容為推測下次可能發生公布攻擊事件的地點，恐引發社會不安。

林口分局獲報後立即成立專案小組展開調查，經分析比對相關資料後確認貼文者為林姓男子，隨即報請檢察官指揮偵辦，並於22日下午1時許持檢察官核發之拘票上門逮人。

林男見大批警力登門，頓時嚇得手足無措，他坦承文章是他所發布，辯稱自己是「一時好玩」而亂寫的，警方則將他依恐嚇公眾罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦並建請羈押。

林口分局呼籲，民眾切勿於網路或社群媒體散布涉及暴力、威脅或足以引發恐慌之言論，即使非出於實際犯意，仍可能觸犯刑責。警方也提醒，若發現可疑或不當網路言論，請即時向警方通報，共同維護公共安全與網路秩序。

