預言「他」2026連任有阻礙、2028可攻下總統！命理師斷言：機會太大了

政治中心／林昀萱報導

詹惟中斷言蔣萬安2028攻下總統大位機率大。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

台北市長蔣萬安6日裁示今年國中小營養午餐全面免費，讓每名學童的父母年省新台幣上萬元支出，許多縣市也跟進宣布，讓資深媒體人周玉蔻示警民進黨，認為蔣萬安可能在2026大贏後直攻2028大位「不要說我沒提醒你們」。對此，命理師詹惟中曾斷言蔣萬安可能在2026連任受到阻礙，但2028挑戰總統「機會太大了！」

台北市長蔣萬安6日在市政會議裁示，今年起將實施3項重大政策，包含國中小營養午餐全面免費，讓每名學童的父母年省新台幣上萬元支出；並將推動教育改革三箭、升級敬老卡。讓周玉蔻示警民進黨參選人小心！別被蔣萬安的營養午餐免費政策打趴，更表示要注意蔣萬安2026大贏後，直接攻選2028。

詹惟中日前曾在政論節目中預測蔣萬安未來命運，指出生在1978年的蔣萬安今年流年運勢「羊刃入本命、陀羅入夫妻」，想連任恐會遇上阻礙，可能會有糾葛或是意想不到的、扯後腿的事情發生，得經歷一番苦戰。至於他是否有機會挑戰2028年大位？詹惟中直言「機會太大了！國民黨像樣的沒幾個人了，老了該退就退、該走就走，有所取捨，不要佔在那邊造成國民黨的阻礙。」

不過，曾精準算出柯文哲66歲「走入空亡」的命理師周映君則有不同看法，她認為蔣萬安市長連任應該沒有問題，因為他的運還在，看上去是很帥氣啦，但他是大運當頭，「元神屬水」，還是11月出生的，所以是「水很旺」，像這種人賺錢最厲害，做什麼都沒有問題。很可惜的是，接下來十年都是走金水運，水都已經這麼旺了，金還一直生水，代表會有一些外在的聲音，各方面壓榨會很多，更鐵口「我覺得沒辦法當總統」。周映君表示目前並未看到時辰，對的時辰就會有貴人出來拱，但只是看蔣萬安大運的話，已經到了一個臨界點，再過十年，那個運就沒有了，代表著沒有人會出來拱他了。

