預言「卓揆拒副署PO黑白照」必下台 郭正亮：公務員恐變夾心餅乾被告

行政院長卓榮泰15日宣布不副署立院三讀修正的《財劃法》，被在野轟違憲；總統賴清德則表示支持，更批在野將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。對此，前民進黨立委郭正亮直言，主計長、公務員若不依法撥款會被提告、被彈劾，卓揆將成眾矢之的，下台只是時間問題。

郭正亮15日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，卓榮泰拒絕面對現實，但在野也曾提過解方，就是讓憲法法庭能正常召開，由政黨提名、依政黨比例補足法官人數，大家就願意協商，但民進黨不願意。他認為，賴清德就是讓一切都回到原點，這樣賭國民黨也不會被激將提倒閣，「國民黨有這麼笨嗎？藍白現在加起來就贏了，即便改選贏了又怎樣？就是原狀。」

郭正亮指出，若財劃法不副署，質疑難道錢直接用，「我就不相信主計長敢把錢給你！」比方說5000億已經被財劃法修法拿走，不相信公務員敢把那5000億給出去，給了立委可提告。郭正亮直言，「你以為立委員是吃素的？你立刻被告瀆職、違法。監察院也可以提告，你會被彈劾！」

郭正亮表示，如果真的要這樣槓，也須想一下後面會碰到什麼事。「賴清德是絕無可能陪你一起選！」他也點出後續的連鎖效應，包括軍警加薪若不執行，薪資與給付是否照發都會引發法律爭議，「現在（政府）等於是害公務員變夾心餅乾」。

主持人馬千惠提到，卓榮泰很硬，還PO出黑白照片。郭正亮則直呼，卓榮泰硬也沒有用，「他那個黑白照片，就是預告要下台」，總統已經公告的東西，不副署就是違憲，你沒有這個權力，這事情搞到最後就是眾矢之的，藍白沒那麼笨提倒閣。

