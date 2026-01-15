預言1.25兆軍購案 ！他：這黨分裂投票過關

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 備受關注的1.25兆元軍購案，資深媒體人彭文正臉書發文，說他做了一個夢，描繪軍購案未來的發展路徑，直言即便軍購案一開始未能順利過關，最終仍可能在關鍵時刻「剛剛好通過」。

彭文正形容，軍購案最初未獲立院支持後，美方將目光轉向立法院中的關鍵少數，其中民眾黨的8席立委，成為左右局勢的關鍵力量。他指出，即便透過AIT溝通未見成效，美國國安高層仍可能親自出面促成。

在這樣的情境下，民眾黨可能趁勢進行政治交換，相關司法壓力獲得緩解，彭文正進一步預言，軍購預算可能換個包裝、重新上路，最終在表決時出現分裂投票，讓法案以最低門檻驚險過關。

彭文正點出，若劇情真如夢境所示，結果將會是皆大歡喜，美國滿意、軍火商得利、民進黨完成政策目標，相關政治掮客各取所需，就連國民黨也能找到下台階，整個政壇彷彿和樂融融。

