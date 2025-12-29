預言2025有滅世洪水！非洲「諾亞」徒手造方舟：我要救眾生

國際中心／倪譽瑋報導

非洲的「諾亞」預言12月25日會有大洪水帶來審判，但上帝給他時間造方舟，因此末日延遲了。（圖／翻攝自抖音）

幾個月前來自非洲的「諾亞」發表末日預言，12月25日會有毀滅性洪水，幾個月來他一直在造「諾亞方舟」盼望能拯救眾人。然而25日過了、2025跨年將至，並沒有末日到來，「諾亞」對此表示，在他的不斷祈禱下，上帝願意給他更多時間，打造能容納更多人的方舟，並強調目前已無立即危險。不少人議論他前後說詞矛盾、直批「神棍」。

傳教士末日預言「2025大洪水」 動手造諾亞方舟

綜合外媒報導，來自非洲迦納的傳教士諾亞（Ebo Noah）多次聲稱，自己收到了「神諭」，2025年12月25日開始，將會有毀滅性、持續三年的洪水降臨，為保護人們免於末日，他要建造「諾亞方舟」容納所有尋求救贖的人，「我不賣票，也不收任何人的錢。」

諾亞自8月時就在建造方舟，從他個人社群PO出的影片可見，方舟以木材打造，未動用大型機具，工人們以手工固定結構。在後續的影片中，諾亞取得機具，也開車前往城市中宣教，不少路人上前搶拍。隨著距離12月25日越來越近，諾亞每日都會倒數、祈禱。

諾亞準備眾多材料造船，他高喊上方舟躲洪水不用收錢。（圖／翻攝自抖音）

跨年前夕已到仍未見災 非洲諾亞挨轟神棍

然而，12月25日到了，並未發生毀滅世界的洪水，迦納也沒有嚴重水災。最新的影片中，諾亞聲稱他在祈禱、與其他宗教領袖商議後，又接獲新的神諭，上帝說「世界末日推遲了」，他看到異象，世界各地大批民眾持續湧入那方舟，但目前船還無法容納所有人，諾亞認為是自己懇求上帝「給我更多時間」奏效了。

諾亞強調，現在沒有直接的危險，上帝給了他更多時間建造方舟，以便在末日審判前容納更多的人；他也祝福大家聖誕快樂、新年快樂，眾人在放鬆身心的同時，別忘記悔改。

值得注意的是，有媒體指出，諾亞獲得許多信徒的捐款，他用錢買了一輛價值8.9萬美元（約新台幣270萬）的車；社群影片底下，也有不少人批評他是神棍。

