預言2026「民進黨有望翻轉」藍營5縣市！黃暐瀚曝重兵：不只守還想攻

2026年將迎來九合一選舉，近來藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選，資深媒體人黃暐瀚就預言「五藍、五綠」，提到宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣、彰化縣，是民進黨明顯存在翻轉機會的5個藍營執政縣市，更點出「賴清德一定會把重兵放在宜蘭」。

黃暐瀚10日發文分析2026縣市長大選選情，提到從民進黨推出第一波縣市長參選人時，就已看得出來，2026民進黨「不只守，還想攻」，提到主力進攻的縣市就是宜蘭縣、台東縣、嘉義市跟台中市。

民進黨2026宜蘭縣長提名律師林國漳參選（圖／記者劉秀敏攝影）

黃暐瀚點出民進黨的「軟肋」，也就是國民黨進攻的重點，包含「嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣」，任何一個綠營執政縣市明年被攻下，黨主席賴清德都有下台的風險。「藍營攻五綠、綠營搶五藍」，黃暐瀚接著道，宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣、彰化縣，則是民進黨明顯存在翻轉機會的五個藍營執政縣市。

黃暐瀚一一分析，首先是宜蘭林國漳，藍白目前三人角逐尚未底定，綠營過去在宜蘭長期執政，在前縣長陳定南、游錫堃、劉守成、林聰賢等人的基礎上，這次派形象清新的律師出戰（信賴之友會理事長），他認為，賴清德一定會把重兵放在宜蘭。

民進黨中執會在10月22日通過提名立委陳瑩出戰2026年台東縣長選舉。（圖／記者劉秀敏攝影）

其次，台東陳瑩，黃暐瀚提到，21萬人口的台東，原住民佔了七萬多（36.8%）比例全台最高。過去二十多年，台東縣長都是藍營當選，但排除原住民之後的立委選擇，則是劉櫂豪＋賴坤成贏了三次半。只要綠營團結，再加上增加原住民選票，台東縣長或有機會，這次派出老縣長陳建年的女兒、卑南族小公主陳瑩，明顯要搶原民選票。

至於嘉義市王美惠，黃暐瀚說，地方暱稱「機車立委」的王美惠，常常騎著機車在嘉義市大街小巷來回穿梭。四連霸的地方議員資歷，加上兩屆國會立委歷練，敢抓豬腸的王美惠，地方評價：很強！

民進黨2026嘉義市長提名立委王美惠參選（圖／記者劉秀敏攝影）

接著則是新竹縣鄭朝方，黃暐瀚指出，老縣長鄭永金的兒子鄭朝方，拿過金鐘獎、入圍金曲獎，來自深藍家庭，目前竹北市長。最近一次的民調，鄭朝方贏過國民黨兩位立委徐欣瑩、林思銘，同時擁有藍綠兩種背景的鄭朝方，是2026新竹縣長的熱門人選。

最後是彰化縣，目前彰化縣民進黨由誰勝出還不確定，但黃暐瀚透露，彰化有個很奇怪的「1、2」慣例，也就是一屆民進黨、兩屆國民黨，以此輪替已經長達36年。所以照慣例，明年又換到綠營執政，結果如何，拭目以待。

