預言2026「賴政府大抓人」蕭旭岑憂民眾黨兩主席都落馬 親綠勢力入主促「綠白合」、司法手段改變國會席次

民眾黨主席黃國昌被媒體報導組織狗仔跟拍，牽扯出涉資金來源不明而遭檢調以貪污他字案被告調查。國民黨副主席蕭旭岑預言，2026年將是「賴政府大抓人」的一年；黃國昌將在2月1日起卸下立委身份後，司法單位可能會有動作，如果民眾黨連續兩個主席都中箭落馬，權力核心真空下，藍白合還有辦法繼續嗎？會不會在後續新一批民眾黨立委上任後，有親民進黨勢力反而要促成「綠白合」？

蕭旭岑今日在《千秋萬事》廣播專訪中表示，他去年就預言 2026 年將是賴政府可能會大抓人的一年，比如有些是刑事的、反滲透法或是各種理由的。他認為目前跡象很明顯的是，黃國昌真的要非常小心，因為他已經預定在 2月1號會卸下立委的身份，檢調或是這些「鷹犬、東廠」不再會投鼠忌器，因為立法院會期間要逮捕立法委員，必須要經過立法院同意。黃國昌只要一卸下立委身份就沒有保護傘。

蕭旭岑再指出，看看最近10年民進黨政府操作的手法，透過特定周刊放話，然後檢方不斷放話，慢慢的收網。從最近週刊報導黃國昌新聞，他認為已是在鋪陳，未來2月1號一旦黃國昌不是立委，司法檢調搜索或羈押的相關動作可能會出來。所以民眾黨主席前後有兩個主席都被調查甚至羈押，這個是一個非常嚴重的事情。如果黃國昌也遇到這樣的情況，民眾黨會不會變成又一個群龍無首？而且因為創黨主席柯文哲是3月26號要一審宣判，外界已經盛傳他會被判十年以上，這樣的話他不要想2028了，2026 參選的資格也沒有了。

蕭旭岑表示，所以如果連續兩個主席都因司法中箭落馬，民眾黨的權力核心會真空，此時藍白合還有辦法繼續進行嗎？會不會有親民進黨的勢力會重新佔據權力核心，甚至於產生一個新的綠白合？畢竟因為2月1號之後就是一批新的民眾黨立委上來。這都是今年很可能發生的情況。如果黃國昌真的被民進黨司法手段羈押，他認為這會是天搖地動的大事。因為對柯文哲已經如此了，對黃國昌又再祭出一樣手段，一樣的這種套路、一樣的檢調媒體政治結合，民眾會看不下去。

蕭旭岑也說，當然賴清德政權想的是這個如何去破解藍白合，如何去把民眾黨給整個力量轉移。可是對台灣一般老百姓的心來講，這是非常惡劣的一件大事。而且很遺憾，黃國昌可能只是第一個。因為他聽到國民黨立院黨團同志講，其實已經開始在清點，到底有幾個國民黨立委可能會被辦？用司法讓藍委出缺，然後重新改變國會席次。

蕭旭岑分析，這是賴清德的戰法，所以可以看出為何賴政府在總預算都不願讓步，為什麼他什麼事情都不願意讓步？因為他認為其實可能會重新改變，不只是在野黨的立委會被司法羈押起來，甚至是減少立委席次，藍白合也可能破局，會變成綠白合。這就是賴清德有恃無恐，而且堅持不願退讓的很重要根本原因，因為是他認為今年有辦法去翻轉立法院的席次。

