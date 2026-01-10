預言5藍天恐變綠地！吳子嘉：國民黨一旦丟「1地」 2028沒機會執政

政治中心／許智超報導

2026年將迎來九合一選舉，藍綠白三大陣營都進入備戰狀態，積極討論、推派人選，國民黨已完成台南市、高雄市、屏東縣和台東縣等首波縣市長提名，而黨主席鄭麗文也訂下2026全面勝利目標，翻轉南台灣、拚延續執政縣市。不過，《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，國民黨有5席執政縣市陷入「掉棒危機」，尤其新北市牽動藍白合，更影響2028能否重返執政，「若5縣市全輸，鄭麗文的任期到今年底壽終正寢」。

吳子嘉日前在他的YouTube頻道中談論2026大選，點名最危險的縣市是新北市，民眾黨主席黃國昌表態參選，三腳督變成五五波，對國民黨相當不利，須觀察台北市副市長李四川是否會卻步，若李四川不參選而推派新北市副市長劉和然，新北必敗，「一旦丟掉新北，鄭麗文的政治生命結束」。

吳子嘉指出，民眾黨為了生存，非要殺出一條血路，黃國昌做這個決定是他正確的選擇，但同時也是對鄭麗文的重大考驗，若國民黨丟掉新北，整個2026甚至2028也結束了，要重回執政的可能性完全沒有機會，連帶立法委員選舉跟著慘敗，因為民眾黨必然萎縮。

吳子嘉接著提到新竹縣，由副主席兼秘書長李乾龍協調，必然是跟地方派系妥協，立委徐欣瑩就沒有機會，「那新竹縣也會輸」；嘉義市民進黨立委王美惠很強，現階段沒有一個人打得過她。

對於彰化縣，吳子嘉認為是總統賴清德必爭之地，儘管國民黨立委謝衣鳳看起來形象不錯，但胞弟謝典霖要選議長，家族政治讓人觀感不佳，再加上謝典霖擔任過好幾屆議長，要他禮讓又沒道理，所以彰化也危險。

吳子嘉最後評估宜蘭縣，國民黨立委吳宗憲是台大博士生、當過15年的檢察官及新北市法制局長，結果議長張勝德爭搶，要求初選比民調，「這有什麼好比民調，我講簡單一點一定輸嘛，因為宜蘭人有幾個人認識吳宗憲，爭鬥之下，宜蘭一定丟掉」，他最後強調，若5縣市全輸的話，鄭麗文的任期到今年年底壽終正寢。

