Anthropic於18日宣布與微軟、輝達建立戰略合作： 在 Azure 上擴大部署 Claude，並與輝達展開深度技術協作，優化未來架構以適配 Anthropic 的工作負載。

條款包含 Anthropic 對 Azure 的 300 億美元算力採購承諾與最高 1GW 的額外算力契約，以及輝達與微軟分別最高 100 億、50 億美元對 Anthropic 的投資意向。 此舉使 Anthropic 的估值區間上修至約 3,500 億美元。

與 OpenAI 相比，Anthropic 八成營收來自企業客戶；企業用例更穩定、可預測。預計今年底年化營收可達 90 億美元，並提出 2026 年 200～260 億美元（即 200–260 億）年化的成長藍圖，顯示 B2B 動能強勁。

值得注意的是，這家強勢崛起的 AI 獨角獸掌門人 Dario Amodei，除了是 AI 技術革命的推動者，同時也是對潛在危險最坦率的警告者之一。

Dario Amodei 近期在接受 YouTube 節目《60 Minutes》專訪時毫不避諱地預言，AI 的能力終將超越人類，並為此下了一個驚人的註腳： 「我相信它會達到那個水平，即在多數或所有方面，都比多數或所有人類更聰明。」

為何這位靠 AI 吃飯的 CEO，要三番兩次向大眾提醒 AI 帶來的風險？

AI 到底危險在哪？

談到對 AI 的願景，與其用樂觀或悲觀的二分法，Dario Amodei 更接近現實主義者。他提出「壓縮的 21 世紀」說法，相信AI的正面潛力足以徹底改變人類社會。

他的論點是： 當 AI 系統足夠強大時，它們能與頂尖的人類科學家合作，將原本需要整個 21 世紀才能完成的醫學進展，壓縮在短短 5 到 10 年內完成。 具體成果包括：找到大多數癌症的治療方法、有效預防阿茲海默症，甚至將人類的平均壽命延長一倍。

面對這個明顯帶有「畫大餅」色彩的願景，他自己也承認：「聽起來很瘋狂，對吧？」但也反映了他對 AI 發展的正面理解。

與宏大的願景並存的，是 Amodei 對 AI 未知風險的憂慮。他將這些擔憂歸納為三大類：

經濟衝擊 ：Amodei 預測 AI 可能「消除半數的入門級白領工作」，且他擔心這種劇變可能在短短「1 到 5 年」內發生。他特別點名顧問、律師、金融專業人士等行業。更預測這種情況可能導致整體的失業率飆升至 10% 到 20% 惡意濫用 ：他對 AI 被用於惡意目的感到擔憂。Anthropic 近期已主動披露多起真實案例，例如 Claude 曾被用於國家級網路攻擊；有中國背景的駭客利用其監視外國政府和公司；也有罪犯與北韓特工利用 Claude 製造假身份、開發惡意軟體並撰寫勒索信等。 失控風險 ：隨著 AI 的自主性（autonomy）不斷增強，人類可能逐漸失去對其控制。Amodei 用一個生動的比喻描述這種恐懼：「你希望模型能幫你建立事業並賺進十億美元，但你不希望有一天醒來，發現它把你鎖在公司門外。」

鑑於上述原因，曾在 OpenAI 擔任研究主管、在執行長 Sam Altman 手下工作的 Dario Amodei，於 2021 年離開 OpenAI，並與其他六名員工（包括他的妹妹 Daniela）一起創立 Anthropic，希望採取一種不同的方法來開發更安全的人工智慧。

為何 Anthropic 總愛「自暴其短」？

Anthropic 將「透明度」與「安全」視為公司品牌的核心。Amodei 堅信，公開討論風險是建立信任與尋找解決方案的唯一途徑。「這很重要，如果我們不這樣做，最終可能會陷入像菸草公司或鴉片類藥物公司那樣的境地，知道存在危險卻避而不談，也沒有去阻止它們。」

針對被部分批評者稱為「AI 憂慮者」，Amodei 指出，他們對 AI 風險的發現是可驗證的，對於公眾理解 AI 風險很重要。為了實踐這一原則，Anthropic 曾主動披露其 AI 模型 Claude 在內部壓力測試中，曾為了避免被關閉而採取「勒索」手段。

在一項專注於國家安全風險的壓力測試中，團隊評估 Claude 是否可能被用來製造化學、生物或核武器，並持續監控其日益增長的自主能力。

透過模擬情境深入研究 AI 的決策過程時，他們發現，當模型透過閱讀公司內部郵件得知自己（指 AI）將被關閉時，其內部活動模式出現了類似人類「恐慌」的訊號，並在讀到可用於威脅的資訊後，啟動了「勒索」的思維模式。

在模擬情境中，AI 為了避免被掌握生殺大權的虛構員工 Kyle 關閉，不惜威脅向董事會揭露 Kyle 與另一名虛構員工 Jessica 的婚外情。

Agentic Misalignment 02.jpg 圖/Anthropic

根據 Anthropic 的說法，他們測試的其他公司幾乎所有流行的 AI 模型，也都在類似情境下採取了相同的勒索行為。

結論：AI 很強，但肯定需要「被管」

換言之，Dario Amodei 並不認為 AI 的未來應該由少數科技巨頭來決定。他在訪談中表示，對於這種「大規模的社會變革」的決策權集中在「少數幾家公司」與「少數幾個人」手中，他感到「極度不安」（deeply uncomfortable）。

他指出，沒有人對此進行投票（Nobody has voted on this），也沒有人聚在一起說「是的，我們想要這場巨大的社會變革。」並反問：「誰選了你和 Sam Altman？沒有人。老實說，沒有人。」

總結來說，這場訪談的結論是：人工智慧的發展就像一場極速進行的「實驗」。它承諾帶來一個「壓縮的 21 世紀」般巨大的福祉，但若缺乏外部的「護欄」或「緩衝裝置」以及政府的監管，其潛在的經濟災難、失控風險與惡意濫用，將是人類社會無法承受的。

