預訂年菜搶翻！東門市場名攤 除夕訂單全滿

早就預定好年菜？！尤其名店年菜，動作太慢恐怕已經訂不到，台北東門市場人氣店家，年菜預訂大爆滿，除夕當天訂單全額滿，只剩年前零星時段還能接單。

大家人手一盒珍珠丸燒賣和蝦仁丸，一買就是一大袋。

店家手幾乎沒停過，現場長長人龍，婆婆媽媽不約而同都來到台北東門市場，搶買港式熟食，還要預約年菜。

年節將近，民眾採買年菜的腳步明顯加快，東門市場的人氣店家，年菜預訂早已大爆滿，像是除夕當天2月16日訂單已經全數訂滿，只剩下年前兩天還能接單。

東門市場人氣店家，嘉品港式點心與御園坊，年菜訂單量都已接近七到八成，其中又以佛跳牆為最熱門的預訂品項，另外像是五更腸旺油飯，也都是民眾搶訂的人氣菜色，面對年節將近，不少民眾也早已提前布局。

民眾：「大概半個月以前吧，年菜都訂好了，因為這幾年比較不會花很多時間，去準備做菜，大概會訂一個年菜或2個年菜，可能帶回娘家吃或自己吃，年菜大概半個月前就要訂了，（不然會買不到）買不到，不是他做不出來。」

除了年菜預訂人數持續增加，市場內的白斬雞攤商，買氣同樣相當熱絡。前來詢問預訂的民眾，人數一天比一天多。攤商也強調，因應過年需求，年節期間雞肉備貨量，將提高到平常的十倍以上。雞肉攤商：「陸陸續續還是有人在預訂，那當然到過年的（前）兩天預訂人數還是會最多，至少過年當天、前兩天至少是10倍以上。」

越接近過年，市場人潮只會更多，想吃到招牌年菜，恐怕得再加快腳步，不然一個不注意，熱門品項就只能等明年了。

