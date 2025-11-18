預訂銅鑼燒卻惡意棄單 台客變奧客？日老店老闆曝暖心真相

預訂銅鑼燒卻棄單，台客變奧客？日老店老闆曝暖心真相。圖／翻自木挽町よしやIG

日本現今湧入大量觀光客，東京銀座的百年和菓子老店「木挽町よしや」就抱怨，經常遭到顧客莫名棄單，預訂銅鑼燒卻遲遲不來拿，讓他們相當頭痛。其中有一組台灣客人，也一度變成「奧客」，不過老闆解釋，這組台灣客人事後的道歉動作，讓他們感到溫暖。

據《朝日新聞台》報導，「木挽町よしや」以手工銅鑼燒聞名，在銀座已經營100年，近期由於外國觀光客變多，加上網購變得方便，他們也接到不少預訂單。不過老闆也抱怨，平均每一週，都會遇上2-3次的棄單問題，他們已經為客人製作好銅鑼燒，卻遲遲未見顧客來取貨，導致這些銅鑼燒都必須店家自行處理。老闆也稱，他們是單純的手工製小店，一次被取消50、100個真的很吃不消。

老闆指出，大部分棄單的旅客都是外國人，不過也有日本人。但老闆也表示，絕大多數的外國顧客都會來準時取貨，所以不能以偏概全說都是惡意外國人。

另外，老闆也分享一個故事，他指出之前有一對台灣情侶，向他們預訂銅鑼燒，但待取貨日期到了，他們遲遲沒來取貨，直到隔天，這對情侶才現身。一開始以為，這對台灣情侶是奧客，但後來發現，原來是這對台灣情侶因為語言不通順的關係，把取貨日期搞錯。之後這對台灣情侶，用日文書寫道歉信，表示自己因為溝通不周，導致店家誤會，他們衷心感到抱歉，也希望店家不要對台灣人留下沒信用的印象。最後這對情侶還留下一筆錢，表示作為對店家的賠償金。

老闆說，後來他把這筆錢退回去，還給了這對台灣情侶一份小禮物，老闆也說：「也不是所有顧客都很壞。」老闆表示，為了降低棄單事件發生，目前他們正考慮先收一部份訂金，並增加英語說明。



