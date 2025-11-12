預計今天返國！造謠台灣花巨資換蕭美琴演講 警將赴機場逮網友

記者楊忠翰／台北報導

副總統蕭美琴在IPAC布魯塞爾峰會，向全球立法者大會發表演說。（圖／翻攝IPAC官方社群）

副總統蕭美琴，7日在IPAC大會中發表演說，有網友卻在社群平台發文，指出台灣捐了80億歐元才得以促成此事，事後總統府澄清並報案；對此，警方調閱IP位址追查，鎖定陳姓網友涉有重嫌，進而查出他人仍在國外，預計今天下午搭機返台，警方將前往機場逮人。

該名網友發文表示：「法國BBC報導台灣捐了80億歐元，然後讓副總統上去噴了20分鐘的口水，80億歐元拿來建設台灣不知道有多少？拿來普發不是比你在上面噴口水來得好！」

對此，總統府發言人郭雅慧表示，關於網路出現不實訊息，內容提及「法國BBC報導台灣捐贈80億歐元鉅資交換演講」等字句，實屬惡意捏造，絕非事實，總統府已注意到該則造謠貼文，同步通知警政單位依法調查處理。

警方獲報後調閱IP位址追查，循線掌握發文者是陳姓男子，但陳男發文時人在國外；根據機場航班資訊，陳男將在今天下午抵達桃園機場，警方將前往機場逮人，並要求陳男說明發文依據及原因。

警方指出，由於陳男文章並非事實，已違反《社會秩序維護法》第63條的散佈謠言，足以影響公共之安寧者，可處3日以下拘留，或3萬元以下罰鍰。

