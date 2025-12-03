預計大年初十宣判！涉嫌收統一教非法賄賂，南韓前第一夫人金建希遭求處15年監禁

南韓前第一夫人金建希（Kim Keon Hee）因涉嫌收受賄賂，面臨多項罪名起訴，正在首爾中央地方法院接受審判，檢察官3日向法院提出請求，希望對金建希判處合計15年有期徒刑。

《路透》報導，此案前總統尹錫悅（Yoon Suk Yeol）頒布戒嚴令一週年之際，首爾中央地方法院預計、這起案件將於明年（2026）1月28日做出裁決。

檢方對金建希提出的指控，涵蓋多個面向：操縱股價、違反政治獻金法和收受賄賂，認定這位前第一夫人涉嫌非法操作股票市場，濫用自己的權勢，過要求一名掮客免費替自己和先生進行民調，以及最糟糕的一點是，金建希還曾接受、來自極具爭議的統一教所（Unification Church）提供賄賂。

身著黑色套裝出庭的金建希，在庭上向公眾表達歉意，就引發公眾擔憂致歉。然而，她同時也公開否認、檢方所有不當行為的指控。

4月24日，南韓總統尹錫悅與第一夫人金建希赴美國事訪問。（AP）

這場審判的結果，不僅將決定金建希的個人命運，也與前總統尹錫悅的聲譽緊密相關。有鑑於尹金夫妻爭議程度，各界勢必會密切關注法院，究竟會在2026年1月28日做出怎樣的最終判決，這將是南韓政壇一項重大事件。

